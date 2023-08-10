洛城新語╱ 超市行為莫造成別人困擾

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華人 在美國生活，除了工作、娛樂、休息，去最多的地方恐怕就是超市。每日衣食住行，都需要在超市置辦貨物。人們在超市的購物習慣，千形百態，展現了華人的素質。近日世界日報一則「好市多 員工最討厭的行為，華人別踩雷」的報導中，提到了部分華人喜歡挑揀蔬果的習慣。

其實，華人在超市購物時，還有很多習慣，也許自我沒有意識到不當，卻難免造成他人困擾。

像是，一些華人喜歡在超市撕取很多塑料袋帶回家用，結帳台幾毛錢一個的購物袋卻捨不得買。在超市蔬菜 水果區，有供民眾分裝蔬果的小塑料袋。有些民眾除了裝食品，還特意撕下幾個帶回家用。這種占小便宜的行為不僅很「掉價」，還不環保。

好市多員工在提及最討厭的行為時，包括挑選蔬菜水果。其實購物時對商品進行挑選很正常，但無奈有華人將整個貨櫃上的盒子從頭到尾翻出來，弄得亂七八糟，這就有點誇張了。

最令人印象深刻的是曾看過好市多一款盒裝溫室番茄，盒子沒有密封，竟給某些人可趁之機，有顧客將整個貨架最「優秀」的番茄裝到一個盒子裡，滿心歡喜，心想這錢才花的值。類似的行為屢見不顯，甚至有顧客喜歡將單根好香蕉折斷買走，令超市頭疼不已。

除了對瓜果蔬菜「過分」挑揀，還有華人在買菜和水果時，喜歡掐一掐。一些比較脆弱的水果和蔬菜，在這些顧客的「魔爪」下，很容易潰爛。

為了應對這些消費者的購物習慣，一些華資超市乾脆將薑、蒜、菜等分裝密封好，減少顧客的「分裝組合」。可是這樣的行為同樣阻礙了顧客應有的挑選權利，例如隔著袋子無法判斷菜是否新鮮等。超市和顧客互相傷害，沒有一方是贏家。

需要特別聲明的是，不是每個華人都有以上購物習慣，而這些現象也不僅僅存在於華資超市。換個角度想，美國華人的這些購物習慣放到其他以華人為主的國家，好像又見怪不怪。

一部分這樣做的華人，也許初來乍到美國，尚未意識這些行為可能帶來異樣眼光，我們要提醒的是，在美國這可能會造成許多的人不便。