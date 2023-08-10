我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

洛城新語╱ 超市行為莫造成別人困擾

洛城新語
洛城新語
洛城新語

華人在美國生活，除了工作、娛樂、休息，去最多的地方恐怕就是超市。每日衣食住行，都需要在超市置辦貨物。人們在超市的購物習慣，千形百態，展現了華人的素質。近日世界日報一則「好市多員工最討厭的行為，華人別踩雷」的報導中，提到了部分華人喜歡挑揀蔬果的習慣。

其實，華人在超市購物時，還有很多習慣，也許自我沒有意識到不當，卻難免造成他人困擾。

像是，一些華人喜歡在超市撕取很多塑料袋帶回家用，結帳台幾毛錢一個的購物袋卻捨不得買。在超市蔬菜水果區，有供民眾分裝蔬果的小塑料袋。有些民眾除了裝食品，還特意撕下幾個帶回家用。這種占小便宜的行為不僅很「掉價」，還不環保。

好市多員工在提及最討厭的行為時，包括挑選蔬菜水果。其實購物時對商品進行挑選很正常，但無奈有華人將整個貨櫃上的盒子從頭到尾翻出來，弄得亂七八糟，這就有點誇張了。

最令人印象深刻的是曾看過好市多一款盒裝溫室番茄，盒子沒有密封，竟給某些人可趁之機，有顧客將整個貨架最「優秀」的番茄裝到一個盒子裡，滿心歡喜，心想這錢才花的值。類似的行為屢見不顯，甚至有顧客喜歡將單根好香蕉折斷買走，令超市頭疼不已。

除了對瓜果蔬菜「過分」挑揀，還有華人在買菜和水果時，喜歡掐一掐。一些比較脆弱的水果和蔬菜，在這些顧客的「魔爪」下，很容易潰爛。

為了應對這些消費者的購物習慣，一些華資超市乾脆將薑、蒜、菜等分裝密封好，減少顧客的「分裝組合」。可是這樣的行為同樣阻礙了顧客應有的挑選權利，例如隔著袋子無法判斷菜是否新鮮等。超市和顧客互相傷害，沒有一方是贏家。

需要特別聲明的是，不是每個華人都有以上購物習慣，而這些現象也不僅僅存在於華資超市。換個角度想，美國華人的這些購物習慣放到其他以華人為主的國家，好像又見怪不怪。

一部分這樣做的華人，也許初來乍到美國，尚未意識這些行為可能帶來異樣眼光，我們要提醒的是，在美國這可能會造成許多的人不便。

華人 蔬菜 好市多

上一則

達美樂披薩大亨售南加莊園 開價3000萬

下一則

彰化銀行分行喬遷 董事長凌忠嫄來美剪綵

延伸閱讀

符合這4點 山姆俱樂部比好市多更適合你

符合這4點 山姆俱樂部比好市多更適合你
蒙市好市多加油站關門整修 華人只能繞遠加油

蒙市好市多加油站關門整修 華人只能繞遠加油
南加蒙市好市多加油站突關門 華人被迫繞遠加油

南加蒙市好市多加油站突關門 華人被迫繞遠加油
好市多A肝莓果汙染 消基會協助打團體訴訟

好市多A肝莓果汙染 消基會協助打團體訴訟
通膨下 好市多烤雞不漲價 饕客願排隊

通膨下 好市多烤雞不漲價 饕客願排隊
加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

熱門新聞

好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

2023-08-03 02:20
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品