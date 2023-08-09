醫師教運動 改善關節痛 「舞動人生」講座免費入場

陳冠文醫師將教大家幾個動作，就能改善關節肌肉疼痛。（陳冠文提供）

腰椎疼痛、關節 炎等都是銀髮族常見的問題。年紀變老、身體機能退化而導致的疼痛是不可逆的，但通過簡單的日常訓練就可以避免或緩解這些疼痛。物理治療醫師陳冠文為大家講解，如何幾個簡單的動作，就可改善關節、脊椎疼痛。

陳冠文醫師將在世界日報和聯合健保 舉辦的銀髮族「舞動人生」活動上，進行題為「如何運動以改善銀髮族關節疼痛/脊椎問題 - 架子擺對就健康」的演講。該活動將在8月19日（周六）上午9時舉辦，地點在洛杉磯聖蓋博喜來登（Sheraton）酒店大宴會廳。

陳冠文醫師介紹，很多長者的關節、脊椎痛，一方面是隨著年齡變老、鈣質流失，身體機能下降引起的；另一方面是長期姿勢不對造成的肌肉 骨骼系統疼痛。他說，身體機能減退是不可逆的，「但可以改變疼痛的法則。」我們能做的是通過加強肌力訓練、拉伸等運動增強肌肉力量，將骨骼擺對位置，來緩解疼痛症狀。

在當天的講座上，陳冠文醫師將教給大家一系列動作，通過毛巾，利用自身體重負重就可做的力量訓練，在家就可完成。陳冠文說，其實不必把肌力訓練或負重訓練想得那麼難，銀髮族也可以輕鬆完成。每天保持30分鐘這樣的運動，可以明顯改善肌肉骨骼痛。

陳冠文是台灣陽明大學物理治療碩士、美國諾瓦東南大學物理治療博士，美國學善健康顧問公司負責人，他的行醫經驗十分豐富。他的演講將於19日上午9時40分準時開始。

世界日報和聯合健保舉辦的銀髮族「舞動人生」是第二年舉辦，去年取得了巨大的成功，社區反響很好。該活動免費入場，免費停車。當天共有三場針對銀髮族的講座，來到活動現場的民眾人人有禮品相贈，還有抽獎活動。會中有點心茶咖啡招待。