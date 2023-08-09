我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

醫師教運動 改善關節痛 「舞動人生」講座免費入場

記者王若然／洛杉磯報導
陳冠文醫師將教大家幾個動作，就能改善關節肌肉疼痛。（陳冠文提供）
陳冠文醫師將教大家幾個動作，就能改善關節肌肉疼痛。（陳冠文提供）

腰椎疼痛、關節炎等都是銀髮族常見的問題。年紀變老、身體機能退化而導致的疼痛是不可逆的，但通過簡單的日常訓練就可以避免或緩解這些疼痛。物理治療醫師陳冠文為大家講解，如何幾個簡單的動作，就可改善關節、脊椎疼痛。

陳冠文醫師將在世界日報和聯合健保舉辦的銀髮族「舞動人生」活動上，進行題為「如何運動以改善銀髮族關節疼痛/脊椎問題 - 架子擺對就健康」的演講。該活動將在8月19日（周六）上午9時舉辦，地點在洛杉磯聖蓋博喜來登（Sheraton）酒店大宴會廳。

陳冠文醫師介紹，很多長者的關節、脊椎痛，一方面是隨著年齡變老、鈣質流失，身體機能下降引起的；另一方面是長期姿勢不對造成的肌肉骨骼系統疼痛。他說，身體機能減退是不可逆的，「但可以改變疼痛的法則。」我們能做的是通過加強肌力訓練、拉伸等運動增強肌肉力量，將骨骼擺對位置，來緩解疼痛症狀。

在當天的講座上，陳冠文醫師將教給大家一系列動作，通過毛巾，利用自身體重負重就可做的力量訓練，在家就可完成。陳冠文說，其實不必把肌力訓練或負重訓練想得那麼難，銀髮族也可以輕鬆完成。每天保持30分鐘這樣的運動，可以明顯改善肌肉骨骼痛。

陳冠文是台灣陽明大學物理治療碩士、美國諾瓦東南大學物理治療博士，美國學善健康顧問公司負責人，他的行醫經驗十分豐富。他的演講將於19日上午9時40分準時開始。

世界日報和聯合健保舉辦的銀髮族「舞動人生」是第二年舉辦，去年取得了巨大的成功，社區反響很好。該活動免費入場，免費停車。當天共有三場針對銀髮族的講座，來到活動現場的民眾人人有禮品相贈，還有抽獎活動。會中有點心茶咖啡招待。

「舞動人生」活動8月19日上午9時開始入場。舉辦地喜來登酒店的地址為：303 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA。感興趣的民眾需報名參加，可掃描二維碼（見圖）或致電1-888-891-2390聯合健康保險。

掃二維碼報名參加「舞動人生」。（世界日報）
掃二維碼報名參加「舞動人生」。（世界日報）

關節 肌肉 健保

上一則

數萬元工程 他只花3000

下一則

華人徒手DIY蓋魚池 宛若「水上莫內花園」驚艷社區人　

延伸閱讀

世界日報升學規劃講座 教育專家開講明日登場

世界日報升學規劃講座 教育專家開講明日登場
8/19 舞動人生-以健康 養生 運動為主題的活動世界日報及聯合健保舉辦☆ 茶點招待 ☆來就送禮物☆現場抽獎 ☆免費參加

8/19 舞動人生-以健康 養生 運動為主題的活動世界日報及聯合健保舉辦☆ 茶點招待 ☆來就送禮物☆現場抽獎 ☆免費參加
改善姿勢、減少脊椎疼痛 「坐在地板上」抵消久坐壞處

改善姿勢、減少脊椎疼痛 「坐在地板上」抵消久坐壞處
世報和聯合健保 為銀髮族舉辦 舞動人生活動

世報和聯合健保 為銀髮族舉辦 舞動人生活動
脊椎專科梁庭謙 解答常見背痛問題

脊椎專科梁庭謙 解答常見背痛問題
最NG睡姿是它… 扭轉脖子、壓迫脊椎 還易長皺紋

最NG睡姿是它… 扭轉脖子、壓迫脊椎 還易長皺紋

熱門新聞

安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

2023-08-03 02:20
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」