元極舞有益健康 「舞動人生」講座現場教學

學跳元極舞可以改善健康。（林雪貞提供）

人到中年之後，運動成為維持身體健康重要的法寶。如果你喜歡韻律音樂，可以試試元極舞，這種舞通過緩慢又有力的動作，起到活動筋骨、強身健體的作用，還可以隨著音樂，徜徉在舞蹈的快樂中。在世界日報和聯合健保 即將舉辦的「舞動人生」活動上，南加州 元極舞協會教練林雪貞（Suzan）將現場教學元極舞，零基礎人士也可以跟著練習。

「舞動人生」活動舉辦時間為8月19日（周六）上午9時開始，地點在洛杉磯聖蓋博喜來登（Sheraton）酒店大宴會廳。該活動入場免費，停車免費，現場還有抽獎活動，到者人人有禮品相贈。

林雪貞說，元極舞非常適合銀髮族，該舞種匯合了武術、舞蹈、氣功，每個動作配合呼氣、吸氣，鍛練者在無形中可改善健康。她說，元極舞不像其他舞種容易受傷，特別適合老年人。她認識的舞者中，最年長82歲。

元極舞改善健康，林雪貞自己就是活生生的例子。從年輕時就熱愛舞蹈的她，跳過交際舞、排舞幾十年。雖然這些舞蹈熱鬧、有趣，但林雪貞也因此弄傷過膝蓋和腳趾，疼痛到不能站立。醫生說她的膝蓋需要開刀。林雪貞只能放棄跳舞，暫時休養生息。

之後偶然的一次機會，林雪貞接觸到了元極舞，並開始練習，一練就是14年。她說，元極舞不僅有舞蹈的樂趣，還改善了她的健康。原本疼痛不已的膝蓋竟奇蹟般地好了。

林雪貞將在當天的活動上介紹元極舞的最新編舞「旋風竅鳴」。她屆時會教授大家動作要領，因為節拍不快，民眾很容易跟得上。

「舞動人生」活動共有三位嘉賓為大家帶來改善身體健康話題的演講，現場還有點心茶咖啡招待。抽獎獎品包括：五個智能手環、 五台血氧檢測 機、十個手持風扇、十個迷你鬆餅機。