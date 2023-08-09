慶祝台灣父親節 12位好爸爸受表揚

「第二屆好父親．好岳父表揚大會」溫馨感人，12位優秀父親，年齡從102歲到70歲都有。（南加州中國大專院校聯合校友會提供）

南加州中國大專院校聯合校友會8月5日（周六）在洛僑中心舉辦了「第二屆好父親．好岳父表揚大會」慶祝台灣88爸爸節，12位好父親好岳父受到表揚，其中102歲的好岳父謝國康特別寫書法以紀念此次嘉獎。

南加大專聯合校友會舉辦了慶祝父親節的活動，表揚好父親和好岳父們。（南加州中國大專院校聯合校友會提供）

召集人趙善儀在致詞中表示，父親節是兒女們感謝父親無私付出和無限愛的日子。今年的主題「父愛如山．親恩似海」表達了父親在家庭中的重要角色，無聲地用堅強的臂膀保護子女，供給他們學業，幫助他們追求夢想。透過此次表揚父親向他們致敬。

紀欽耀在活動中向百歲人瑞謝國康頒發紅包。（南加州中國大專院校聯合校友會提供）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處紀欽耀處長頒發紅包給百歲人瑞謝國康。紀欽耀表示，自己的父親和岳父仍在台灣，因為駐外工作無法與他們相聚，非常思念。他衷心感謝大專院校聯合會在5月慶祝母親節 、8月慶祝父親節的活動。孝親是中華文化的固有美德，他呼籲大家在8月8日前向父親獻上祝福。

會長辛志超和理事長黃美月在致詞中強調，舉辦慶祝父親節和表揚好父親是鼓勵大家充分表達對父親的感謝之情，感恩父親平時的養育之恩、辛勞工作對家庭的付出，以及對子女的愛和關懷。他們警示大家不要等到「樹欲靜而風不止．子欲養而親不待」時才感到遺憾。

12位受表揚的好父親和好岳父分別是：102歲的謝國康、90歲的周錦翰、85歲的王耀廷、82歲的黃聰慧、82歲的羅興華（由淡江大學校友會推薦）、77歲的何天源、75歲的張耀偉、72歲的孟慶樸、72歲的孫臺青、72歲的王北寧、70歲的邱文樑、以及70歲的陳啓志。

當天與會貴賓包括眾議員趙美心、亞凱迪亞 市長鄭博仁、聖蓋博市議員丁言愉、羅省中華會館主席李金生、越柬寮社團聯合總會代表梁永泰、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、韓華代表遲景林、僑務委員温玉玲、于仁豪等僑務榮譽職，以及各社團代表。