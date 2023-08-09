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不滿工作過度、人手不足 洛市上萬工人罷工一日

洛杉磯訊
洛杉磯市府系統工人們聚集在市政廳前罷工集會。（取自KTLA）
洛杉磯市府系統工人們聚集在市政廳前罷工集會。（取自KTLA）

8月8日（周二），來自南加服務僱員聯合會（SEIU）地方721工會的1萬1000多名洛杉磯市府系統工人舉行為期一天的罷工，表達他們對「洛市政府不誠心談判」的不滿。

凌晨3時30分，就有工人們高舉標語，聚集在洛杉磯國際機場布萊德利國際航廈（Tom Bradley Terminal），之後他們離開機場前往洛市市政廳參加上午11時開始的大規模集會。工人們表示，由於不少職位空缺，市府要求在職員工承擔更多的加班作業，並準備對他們所說的不公平勞動現象採取行動。

公共汽車運營商兼地方721工會執行委員會成員科尼利厄斯（Dion Cornelious）說，「我們工作過度，人手不足，這座城市不尊重我們，我們對此不滿。如果市府繼續我行我素，我們就會將其關閉。」

就在罷工前一天，洛杉磯市長辦公室發出公告，提醒民眾罷工當日可能會受到的影響，以確保公共或住房安全以及遊民管理不會受到罷工的的影響。市長辦公室提醒，「在罷工當日，居民可能會遇到交通延誤，我們鼓勵乘客留出額外的時間往返洛杉磯國際機場。洛杉磯國際機場員工正在與機場夥伴合作，減輕對乘客們的影響。」

此外，垃圾收集將延遲一天，如果通常在周二收集垃圾，則預計周三會恢復服務；如果通常在周三作業，服務將在周四恢復，依此類推。預計將於2023年8月14日（星期一）恢復正常垃圾收集。在周二，一些游泳池和動物收容將關閉，311呼叫中心將開放並運行，不過等待時間可能比平均時間長。好消息是，夏令營將繼續，市府運營的學前班和日託中心將照常開放，圖書館服務不會受到影響，警察、消防和醫院也不會受到罷工的影響。

除了以上單位，在罷工當日，洛杉磯港至少四艘原定於周二抵達的船隻被延誤。洛杉磯港的一份聲明表示，由於罷工，原定於周二進出的貨船被推遲一天。港口期待周三全體員工回歸。

洛杉磯國際機場 罷工 洛杉磯港

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