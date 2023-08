泰勒絲洛城登台 帶進3億元消費

泰勒絲巡演的經濟效益可觀。(取自NBC)

能唱又能寫的泰勒絲(Taylor Swift)自從開始「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)後,不只票房持續處於高點,鐵粉Swifties更是花錢絕不手軟,從8月3日在洛杉磯 縣開唱以來,已經幫洛縣 創造了3億2000萬元的直間接經濟效益。

SoFi Stadium六晚天天爆滿的7萬240席,幫助洛縣GDP大增3億2000萬元。California Center for Jobs and the Economy預估,光是周邊商業就因為泰勒絲的「時代旋風」增加1億6000萬元營收。

除了對加州、洛縣的稅收貢獻,洛杉磯地區的觀光產業、店家與住宿業也獲益良多,目前已經增加了3300個新職缺。旅館業分析商OTA Insights指出,在泰勒絲巡演期間洛杉磯旅館的住房率暴增,8月5日更達到57.9%。

NBC指出,近期研究發現,每個「泰粉」每到一場演唱會平均就會消費1300元,「時代巡迴」本身的經濟規模就可能上看50億元。QuestionPro Research and Insights的Dan Fleetwood說,如果「泰勒絲」是個經濟體,她的GDP比50國還高。

泰勒絲在洛杉磯最後一場於8月9日舉行,之後將轉往墨西哥市與歐洲。

泰勒絲此次的巡迴演唱,讓洛杉磯歌迷瘋狂,有鑒於怕大批歌迷導致交通癱瘓,此前為了保障交通的順暢,洛縣大都會交通管理局(LA Metro)甚至宣布推遲地鐵 營運時間,並增加兩趟免費班車。在巡演第一晚就有近5000粉絲乘坐地鐵去演唱會現場,避免了之前舉辦演出的城市所出現的公共交通壓力。

另外,還有歌迷因為沒買到票,在西南航空(Southwest Airlines)班機上詢問機長是否要飛越演唱會會場英格伍(Inglewood),她想在泰勒絲演唱會中,從空中看著SoFi體育場(SoFi Stadium)。不過,此次演唱會因為二手票飆漲,也讓不少華人買票時被騙。