北美台中女中校友會年會 8月15日前報名

北美台中女中校友會訂於9月10 日(星期日)上午11時起，在南加州 約巴林達市社區活動中心舉行第29屆年會，自即日起接受報名到8月15日截止。

北美台中女中校友會成立於1995年，校友會宗旨是「延續往日中女情，互相扶持砥礪，建立美好友誼，共謀校友福利。」會員包括定居美國及加拿大的校友約800人，校友會定期發行會刊，舉辦校友聯誼活動，並捐款回饋母校。

新冠疫情期間中女校友會為年長校友寄送口罩等防疫用品，也舉辦精采的線上活動，持續連結北美校友情誼。今年特別增加分區校友活動，在舊金山、波特蘭、華府、費城 、休士頓、堪薩斯市及南加 州等地推出小型茶敘，促進北美校友們互相關照的傳統。

今年年會主題是「茶香伴友情，綠園常青春」，會中安排有歌舞表演及樂器演奏，校友及來賓還可參與烏克麗麗樂團的帶動唱、卡拉OK、團體遊戲、排舞等餘興節目，還有配合年會主題的交換茶香伴手禮及幸運大抽獎，讓校友們滿載而歸。

約巴林達市社區活動中心，場地可容納250人，地址是4501 Casa Loma Ave., Yorba Linda, CA 92886。年會餐費每人75元 （校友會永久會員每人65元），線上報名連結: https://tinyurl.com/mv9mkk2x，或簡訊949-395-7015索取紙版報名表。