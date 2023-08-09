華人徒手DIY蓋魚池 宛若「水上莫內花園」驚艷社區人　

資深電影人周鐵東憑藉一己之力挖建巨大錦鯉池。（周鐵東提供）

漫漫暑期很多人家各有各的忙，華人，也是電影人周鐵東今年忙得別出心裁，以一己之力花一個月時間挖了個巨大的錦鯉池，把自家後院變成了波光流動的「水上莫內花園」，驚艷鄰居和友人。

前中國電影公司譯審、中國電影海外推廣公司前總經理周鐵東退休 後隱居南加州 ，空閒時間開始拈花惹草，還因做得一手非同一般的湖南臘肉，被周邊友人戲稱「臘味周」。「臘味周」今年暑期的大工程，是DIY約半個游泳池大小的錦鯉池。

「我家後院面北，冬天陽光很少，即便夏天，陽光也不是很多」周鐵東說，因為物業統一澆水，家後院的草地不但長年缺乏生機，而且造成大量積水，所以七年前乾脆挖了個小魚池，重溫水鄉澤國的童年時光。

相比中國國內，加州的魚可是貴多了。一吋長的錦鯉標價10多元，兩吋長的就要30到50元，再大一點的，通常就需要近200元。周鐵東當年花了好幾百，買了十條錦鯉，小小的魚池一下子充滿了生機，全家高興無比。

不過好景不長。周鐵東很快發現，魚池裏的錦鯉隔三差五就會少一條，或是不見了，或是翻肚皮死去。僅兩年多的時間，十天魚最後只剩一條，周先生再買回幾條金魚加入魚池，還是沒能避免死亡的出現。通過上網與看書查閱資料，發現抑鬱症是魚的最大殺手。原來他當時挖的魚池比較簡易，深度雖然有兩呎左右，但鋪上其他材料後，水深只有一尺左右。書中說，水域太小、深度不夠，或者水質不好、食物不好等原因，都可能導致魚類精神抑鬱，生病而死。

不過周鐵東表示，第一批購買的錦鯉中活下來的那隻，從最初的不到兩寸長的小個子，一直養到六斤半，被太太稱為「萬噸巨輪」。這條錦鯉結束生命前，還留下後代，成為周先生和家人的美好回憶。

資深電影人周鐵東一己之力挖建巨大錦鯉池，自家後院變成「水中的莫內花園」。（周鐵東提供）

為給魚們更好的生存環境，避免發生抑鬱。周鐵東下定決心改造魚池，他說「這類似舊房改造，將不宜居的房子改造成宜居屋」於是在2022年年底，周先生買回一個折疊式的大魚池，將魚全部搬遷暫住，便開始在後院動工。

然而去年冬天到今年春季連續降雨，周鐵東的魚池工程變成半天打魚五天曬網。2023年下半年終於迎來好天氣，他以一把鋤頭、一把鐵鍬、兩個泥桶，苦幹一個多月，完成15呎長10呎寬5呎深的大魚池，周鐵東特別將魚池做成了「A」字形狀，與附近山上的A字城市標誌遙相呼應。

「現在說起來容易，但這可不是一個小工程」周鐵東說，光是深度就挖下去5呎，泥土在後院堆成小山。「在大量泥土的遮擋下，太太下班回家經常找不到他。」

挖坑只是第一步，技術含量最高的是防水系統和清潔循環系統。周鐵東說，防水可以用防水布，通過走訪市場了解，鋪滿整個魚池防水布大約需要400元。後來他在找防水布的過程中，發現樹脂的防水塗料也可以達到同樣效果。比較之後，他決定用舊防水布結合新防水布，再加上樹脂塗料來做防水系統，經濟又牢靠。

除了防水外，魚的生命維持系統，也就是淨水循環系統同樣很重要。該系統提供清潔的水源以及排泄物清潔循環功能。