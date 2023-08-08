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一天獲獎兩次 他刮中百萬元 獎金要投資

編譯陳盈霖／綜合報導
Vang Cha花500元購買30張Xtreme Multiplier刮刮樂，贏得百萬元大獎。（取材自Fox 11）
Vang Cha花500元購買30張Xtreme Multiplier刮刮樂，贏得百萬元大獎。（取材自Fox 11）

洛杉磯FOX 11電視台報導，一日之內中了兩次大獎該多幸運？憑著兩張刮刮樂彩券，Vang Cha成了近期加州彩券百萬富翁。

他首先花30元買了張刮刮樂，立即贏得500元。他說，他查了賠率，發現它比超勁樂透（Super Lotto Plus）更好，因此想再試試看。

他在沙加緬度一家酒店，花500元購買一整本30張，每張10元的Xtreme Multiplier刮刮樂。當他見到彩券第四排，也就是最後一排幸運數字16時，他驚呆了，因他贏得了100萬元。他計畫把獎金用於投資

除Cha之外，另外5位幸運兒也獲得百萬刮刮樂大獎。洛杉磯Jay Inkothavong在即時填字遊戲中贏得200萬元，他在North Hill Street的Dragon Gate Inn購買這張幸運彩券。

其他中獎者的彩券均在灣區購買。John Garcia與另一位玩家合資，贏得Set For Life Scratchers大獎，他和另外一位玩家將瓜分2000萬最高額獎金。Muhammad Ali買了一張Winter Riches彩券贏得100萬元。 Javier Pene購買Show Me刮刮樂彩券，也贏得百萬元。

洛杉磯 加州 投資

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