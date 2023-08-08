熱帶風暴尤金來襲 濕度升降雨增

熱帶風暴尤金減弱後，會往加州方向移動。（NOAA）

8月7日起，南加 的天氣可能會受到熱帶風暴 尤金（Tropical Storm Eugene）的影響，濕度上升、降雨的可能性增加。

根據國家氣象局（National Weather Service）消息，8月7日稍早，熱帶風暴尤金以巴哈半島（Baja Peninsula）以西數百哩為中心，持續向北和向西移動，最大風速達到每小時45哩。7日下午尤金降級為「後熱帶風暴（post-tropical storm)」，開始向東往加州一棟。

KTLA氣象學家迪卡洛 (Henry DiCarlo) 表示，本周中開始，洛杉磯 地區將受到這場風暴的影響，氣溫會變得相對溫和。周三、周四和周五，洛杉磯地區的濕度將會增加，並且可能出現雷暴天氣。

國家氣象局指出，後熱帶風暴帶來的降雨量可能超過一吋半，某些地方的降雨量可能超過兩吋。不過，國家氣象局的專家也指出，從西南方向抵達南加的風暴通常很難被預測，真實情況可能會與預測有較大出入。

預計洛杉磯市區本周的氣溫將在80到85度之間，南加內陸山谷地區的氣溫稍熱，最高溫會超過90度。