徐永泰8/13談「尋找失落的中華瑰寶」

美西華人學會將於13日舉辦「尋找失落的中華瑰寶」講座。（美西華人學會提供）

南加州學術社團美西華人 學會，將於8月13日（周日）下午2時至5時在洛杉磯華僑文教服務中心，舉辦「尋找失落的中華瑰寶」講座，特請牛津大學經濟史博士徐永泰主講。

美西華人學會定期舉辦學術講座，提供民眾對關切的學科、學術和專業議題信息和探討平台。美西華人學會會長林錫智和理事長車慶餘將在本次講座中分別致歡迎詞和介紹學會，劉榮文教授擔任研討講座主持人，周斌擔任引言人。講座後開放提問部分將邀請林慧懿主持。

主講人徐永泰表示，無情的戰爭除了傷害生命、破壞家園，還造成國家民族瑰寶嚴重的流失。這種情況在歷史中比比皆是，而且不斷重複。二次世界大戰中，德國納粹在占領法國、荷蘭、比利時等周邊國家時掠奪各大博物館 的文物品。日本 在亞洲和中國十多年的搜刮和竊奪，使成千上萬的歷史文物、重要文獻、宗教和藝術品，變成了日本軍人的戰利品，在戰爭結束前被裝船帶回到不属於他們的日本。

戰爭結束後，維持政治穩定和恢復人民經濟生活的次序優先，相對地向戰敗國索求歸還歷史文物的行動則非常慢，甚至因為政治因素和缺少法源而停頓。從中國各地博物館、民間和私人手中搶奪的物品，也因戰亂而無法詳細造冊。 有些被掠奪的文物甚至經過二次浩劫而毀壞無存，使得尋找戰爭中流失瑰寶的工作特別困難。

徐永泰博士將介紹已知大部分中國失落歷史文物主要流落在世界的哪些地方、國寶分類和定義、目前世界各國追討自家國寶的成就和近況、搶救歷史文物的責任和法源。他呼籲相關機構及民眾，應建立起正確的追討觀念，爭取國際社會的支持，並期盼所有關心中華流失文物的世界各地華人，各自盡一點力量，促成中華文物回歸中華民族。

講座地點：洛僑中心：9443 Telstar Ave. El Monte, CA 91731