黑馬校長陳文章 談願景有備而來

台大校長陳文章今年1月上任，他當時以黑馬之姿出線當選校長，跌破眾人眼鏡，但顯然他毫不畏懼，訪談中充滿自信，談到未來願景，出身工學院系統的他不失工程人的務實性格，提到募款他體現溝通能力。黑馬校長有備而來。

陳文章自己不諱言沒想過會當校長，但他上任後非常清楚這任校長的定位，因為2028年是台大100歲生日，他任內的所有工作將深深地影響百年校慶，同時也要替下一個百年台大打下根基。

儘管，外界對陳文章的焦點通常放在募款，但陳文章認為，募款的工作是為了能實現他對未來台大的目標設定，像國際政經學院、亞洲高等研究院等規畫，都需要有贊助才能推動。

陳文章自己設定4年任內要募款新台幣30億元，截至今年8月募款已達到10億元，超過目標的三分之一，展現了強大的執行力。

在他的觀念裡，講到募款大家都會指向校友，但做為台灣第一學府，台大早已不是台大人的台大，而是台灣的台大，所以對象放在校友不免自我設限。他的募款對象或是捐款企業家，很多不是台大畢業，像是有一個企業家跟台大沒關係卻捐了很大筆金額，原因竟是他公司的總經理是台大畢業，替公司賺了非常多錢，他感念在心決定捐款。

陳文章認為，捐款不能只是拜託捐錢。要讓這些人掏錢出來得講清楚說明白，因此他每每對外募款時，都會交代籌措目的、未來的工作等細節，也因此，才上任不到一年的他展現了驚人的募款效率。