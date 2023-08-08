我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

台大與美名校合作 陳文章旋風行收穫滿滿

記者啟鉻／洛杉磯報導

台大校長陳文章此次美國行，目的之一是拜訪台大姊妹學校，洽談並簽署多個合作項目，收穫滿滿。

陳文章說，自7月29日到達美國後，參訪團隊馬不停蹄拜訪包括哥倫比亞大學（Columbia University）等在内的多所台大姊妹校，他還拜訪曾經留學的羅徹斯特大學（University of Rochester），該校也是台大的姊妹校。陳文章意外發現，約有十位台大校友在羅徹斯特大學任教，他還與當地約40名校友見面。

此次陳文章美國行的另一個重要活動，是代表中華民國12所頂尖大學策略聯盟與伊利諾大學（University of Illinois，UI）系統的合作項目簽約。

陳文章表示，此行已經與西北大學（Northwestern University）等多所姊妹校討論多個領域的合作事宜，例如3+2或3+1聯學制事宜以及學生暑期實習等項目，雙方談得很深入，也有很好進展。先前遇到的困難，主要是學費差距，因為美國大學學費與台灣高校差別很大，所以此次用互惠互利的角度來商談，比如用學生交換的方式，來開展各種活動。

談及與美國產業界合作。陳文章指出，與姊妹校或是UI系統的很多合作項目，未來會有工業界、企業界的合作者加入。希望在大學間的合作外，還有企業界加入，也是此次美國行的主要目的之一。陳文章表示，洛杉磯的行程主要是參與南加台大校友會的50周年慶，沒有訪問學校計畫。

中華民國 南加 洛杉磯

上一則

蒙市好市多加油站關門整修 華人只能繞遠加油

下一則

台大校長：深化與美校友連結 迎接挑戰

延伸閱讀

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡 驚動美方

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡 驚動美方
美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴

美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴
繼顏寧之後…麥克阿瑟天才獎得主管坤良 自美返中任教

繼顏寧之後…麥克阿瑟天才獎得主管坤良 自美返中任教
美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」
華府智庫：對抗中國政治作戰 美國亟需設特別小組

華府智庫：對抗中國政治作戰 美國亟需設特別小組
OECD：美國有23%貧困老人 全球工業國之最

OECD：美國有23%貧困老人 全球工業國之最

熱門新聞

警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪