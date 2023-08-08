台大與美名校合作 陳文章旋風行收穫滿滿

台大校長陳文章此次美國行，目的之一是拜訪台大姊妹學校，洽談並簽署多個合作項目，收穫滿滿。

陳文章說，自7月29日到達美國後，參訪團隊馬不停蹄拜訪包括哥倫比亞大學（Columbia University）等在内的多所台大姊妹校，他還拜訪曾經留學的羅徹斯特大學（University of Rochester），該校也是台大的姊妹校。陳文章意外發現，約有十位台大校友在羅徹斯特大學任教，他還與當地約40名校友見面。

此次陳文章美國行的另一個重要活動，是代表中華民國 12所頂尖大學策略聯盟與伊利諾大學（University of Illinois，UI）系統的合作項目簽約。

陳文章表示，此行已經與西北大學（Northwestern University）等多所姊妹校討論多個領域的合作事宜，例如3+2或3+1聯學制事宜以及學生暑期實習等項目，雙方談得很深入，也有很好進展。先前遇到的困難，主要是學費差距，因為美國大學學費與台灣高校差別很大，所以此次用互惠互利的角度來商談，比如用學生交換的方式，來開展各種活動。

談及與美國產業界合作。陳文章指出，與姊妹校或是UI系統的很多合作項目，未來會有工業界、企業界的合作者加入。希望在大學間的合作外，還有企業界加入，也是此次美國行的主要目的之一。陳文章表示，洛杉磯 的行程主要是參與南加 台大校友會的50周年慶，沒有訪問學校計畫。