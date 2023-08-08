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陳文章：大學是否被尊敬 不是看排名

記者啟鉻／洛杉磯報導
台灣大學校長陳文章率團訪美，接受世界日報記者專訪。（記者啟鉻／攝影）
台灣大學校長陳文章率團訪美，接受世界日報記者專訪。（記者啟鉻／攝影）

台灣大學新任校長陳文章是一位平易近人、智慧、健談、敏銳及具有國際視野的領導者，他是一位科學家，也是教育家。2028年，台灣大學即將迎來百年校慶，也是處在歷史交替的關鍵時刻，陳文章校長無疑將成為引領台大跨入下一個百年的重要角色。

陳文章表示，從台大歷史看，他需要扮演「繼往開來」的角色，深化台大的未來規畫，並在其中加入新元素，使原先規畫的內容更具體。面對未來挑戰，陳文章希望燃起年輕學子心中的火種。

談到「繼往開來」，陳文章認為，一所大學是否值得外界尊敬，並不是看重排名位次、論文數量，而是看培養出的人才對社會、對世界有沒有貢獻。台大今年成立百大貢獻評審委員會，評選自1928年成立以來，對社會對世界有貢獻的事。他強調，評選的是「事」而非「人」。委員會計畫每年公布20件有貢獻的事，到2028年剛好是100件。同時還要拍攝影片、出版中英文書籍，告訴社會和世界，台大在一百年裡，到底做了哪些有意義的事。

陳文章說「我覺得一所學校會得到別人尊敬，主要是培養出來的人，對社會、對世界的貢獻！這才是重要的部分。」

陳文章說，當初台大校長遴選的時候，他個人並沒有想要競爭校長職位，但是出於在校多年獲任行政主管，已經幫助學校做了一番規畫，即從現在到2028年，台大要做哪些事，他希望將其好好的執行下去。而目前要做的事情，與遴選時的規畫沒有什麼不同，只是正加入新的元素，深化且變得更具體，比如成立國際政經學院、亞洲高等研究院等。

面向台大下一個百年，陳文章更關心台灣年輕人才培育和成長。他說，雖然台灣面臨少子化挑戰，但最重要的是培養人才的質量。台灣學生的聰明才智不輸於前輩，但在大學階段挑戰自我和企圖心要弱一些。很多學生想的是畢業後在台灣找一個工作了事，不會想去與世界其他地方和優秀頂尖學子競爭，或者不會想到世界頂尖企業去了解這些優秀企業是怎麼經營公司。

因此台大需要拓展海外機構，通過設立合作項目，讓學生能在假期出去增長見識，不論對方是未來的朋友或對手，都應該去了解。「重新燃起年輕學子們心中的火種，就會出現不一樣的結果。」

教育

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