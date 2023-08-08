浪漫避暑 南加燭光音樂會巡演 票價最低30元

華人賀女士已經和先生參加在洛杉磯的三場燭光音樂會，每次前往都有不同的體驗。（受訪者提供）

若想躲避夏天的炎熱，又想享受娛樂生活的多彩，可以嘗試欣賞一場燭光音樂會。知名活動分享平台Fever打造別出心裁的燭光音樂會（candlelight concert），地點遍布南加各地，有華人 觀眾在打卡後表示十分享受。

燭光音樂會在創立之初以古典音樂為主，在數千支蠟燭的照明中，演奏者帶來韋瓦第、蕭邦和莫扎特等世界著名作曲家的作品，但隨著時間推移，音樂會的主題變得越來越新潮和多元，近期還推出致敬南韓 流行團體防彈少年團（BTS）的主題，引來很多南韓流行樂的粉絲前去欣賞。

燭光音樂會的演奏者都是專業音樂家和樂團，所演奏樂器包括弦樂四重奏、鋼琴、銅管樂隊、吉他和聲樂等。演奏主題不斷增長，包括向皇后樂隊、Radiohead等知名音樂工作者的致敬，以及爵士樂、芭蕾舞、歌劇及電影配樂等。除音樂本身，表演的視覺也在不斷豐富，不僅能看到浪漫滿屋的燭光，有的表演還能看到舞蹈等元素。

舉辦音樂會的場地也都經過精心挑選，包括劇院、博物館、教堂和星空下的戶外空間，每一個場所都提供獨一無二的體驗。

燭光音樂會8月和9月在洛杉磯 地區的表演主題包括致敬Hans Zimmer、致敬Rihana及致敬泰勒絲 (Taylor Swift)等。同時，在9月，該演出系列將從洛杉磯縣擴展到范杜拉縣（Ventura）。首場音樂會將在奧柯斯那表演藝術中心（Oxnard Performing Arts Center）舉行，演出曲目包括韋瓦第的「四季」、泰勒絲的作品及萬聖節主題。

華人賀女士已經和先生參加在洛杉磯的三場燭光音樂會，每次前往都有不同體驗。她指出，票價最便宜只需要30元，就可以收穫一個有美妙音樂相伴的浪漫夜晚。華人留學生小路也在朋友推薦下，打卡一場Hans Zimmer為主題的音樂會，演奏者是四位年輕女性，其中兩人演奏小提琴，一人演奏中提琴，還有一人演奏大提琴。小路被四位演奏者的專業而富有感情的表演打動，認為燭光音樂會給予年輕音樂人更多展示自我的機會。

燭光音樂會最初創建的宗旨在于讓更多人欣賞並愛上古典音樂，觀眾能以新穎的方式欣賞音樂，聆聽歷史上偉大作曲家到當今頂級藝術家的動人曲目。