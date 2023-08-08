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清涼一夏 蒙市圖書館8月節目多

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市圖書館的一處電子和實體書籍閱讀區域。（記者朱敏梓/攝影）
蒙市圖書館的一處電子和實體書籍閱讀區域。（記者朱敏梓/攝影）

蒙特利公園市(Monterey Park)宣布，當高溫指數連續兩天或以上達到95度或更高時，蒙特利公園市立圖書館(Monterey Park Bruggemeyer Library)和蘭利老人中心（Langley Senior Service Center)將作為避暑中心開放。此外，市立圖書館8月為不同年齡段推出了諸多豐富多采的活動，老少皆宜，寓教於樂，是市民們高溫酷暑下的清涼好去處。

免費法律援助診所。8月8日下午6時在友誼廳會議室，律師志願者在亞美律師協會贊助下舉辦免費法律援助診所，將回答市民們的法律問題，包括有關移民、刑法、民事事務、遺產規畫、政府福利、勞動和就業等方面。

打開麥克風卡拉ok。8月9日中午12時半在友誼廳會議室，市民們可以前來和圖書館員工一起，在開放式麥克風卡拉OK中一展歌喉，表演順序將採取先到先唱形式。

電影「喜福會」特別放映，8月12日(周六）下午1時在友誼廳會議室。蒙市圖書館邀請電影愛好者一起觀看由金球獎提名者弗朗斯紐延(France Nuyen)主演的電影「喜福會」。放映結束後，電影歷史學家福斯特赫希(Foster Hirsch) 及紐延女士將和大家一起座談。紐延女士曾獲得1959年南太平洋金球獎提名，還曾因作為諮詢心理學家在治療受虐待兒童、毆打和監禁婦女方面所做的工作而獲得洛杉磯年度女性獎。

免費下午場電影。8月15日(周二）下午1時，在友誼廳會議室免費放映電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（ Black Panther：Wakanda Forever），這部電影的評級為PG-13, 片長161 分鐘。

椅上鍛煉-8月18日上午10時在友誼廳會議室 （中級）；8月11日，8月25日上午10時在蘭利老人中心（初級）。在圖書館工作人員的帶領下，初級班學生將練習姿勢，學習如何通過簡單的大腦練習獲得靈活性、改善姿勢並增強記憶力、注意力和專注力，而中級班學生將進行伸展運動和簡單的練習，以保持靈活性和形體美。

青少年之友會議。8月22日下午4時30分在友誼廳會議室，蒙市圖書館邀請14-16歲的青少年來了解更多關於Junior Friends的信息，Junior Friends是蒙市圖書館的一個青少年志願者團體。參與者可以和組織成員會面，獲取為社區服務的機會。

講故事時間。8月15日之後的每周二和周四。每次時間大約25-45分鐘，適於所有年齡段的講故事活動將在圖書館的故事室內舉行。 兒童必須始終由成年人看護和陪同。其中，適合所有年齡段的全家講故事時間在每周二晚上6時半和每周六上午10時至11時舉行；適合0-2歲的嬰幼兒故事時間將在每周四上午10時舉行。

圖書館 蒙特利公園市 老人中心

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