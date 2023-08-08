華裔慈善家張祥華 爾灣籌建樂舞新校區

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會參訪OCMD，張祥華透露正與爾灣市合作，將在大公園內籌建新校區的消息。（記土蕭迪玉／攝影）

由華裔慈善家張祥華（Charlie Zhang)創立的非營利組織橙縣 音樂舞蹈學校（Orange County Music & Dance，簡稱OCMD），已獲得爾灣 市大公園內一塊土地的使用權，將興建一座全新的橙縣音樂舞蹈學校，提供高品質的課程及學習環境。世界華人工商婦女企管協會橙縣分會8月1日參訪OCMD，由張祥華介紹該校的表演廳、音樂及舞蹈教室、錄音室、咖啡廳等設備，並透露了正在籌建新校區的消息。

創辦及經營過中式連鎖餐館、飲料包裝公司及房地產開發的張祥華表示，他自2012年起投入慈善事業，2016年在爾灣市購買一座辦公大樓，總面積約3萬8000平方呎，其中一半捐給太平洋交響樂團（Pacific Symphany Orchestra）行政部門作辦公室，另外一半則成立非營利組織OCMD，將音樂及舞蹈教育普及化，前三年做得風風光光，2020年起受到疫情 衝擊，改為提供網上課程，有些老師則在戶外搭建的帳篷中繼續授課。現在已逐漸恢復到疫情前的規模。

OCMD一年提供超過60萬元的獎學金，資助家境清寒的學生學習音樂舞蹈，該校學生來自各族裔背景。由於目前教室及停車場的使用已近乎飽和，OCMD與爾灣市協議，由市府提供位在Marine Way和Skyhawk交會處的土地，OCMD可使用99年，每年租金1元。張祥華說，面積8到10萬平方呎的OCMD新校區，造價估計5000萬元到8000萬，現已籌得2700萬元，希望積極爭取華裔社區的參與，給下一代留下音樂舞蹈的文化資產。

目前正在進行建築設計及規畫的OCMD新校區，預計明年動工興建，估計全部工程大約需要三年，完工後的OCMD將為大公園增添獨具特色的音樂舞蹈教學及表演空間。