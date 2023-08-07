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洛城新語／台美企業 工作文化難兼容

洛城新語

亞利桑納州廠興建進度落後，台積電以美勞工技能不足為名，從台灣調派近500人前往增援，此舉被當地工會領袖批評「很冒犯人，也不正確」；其實導致進度落後的主要原因，未必是美國勞工的技能，美國與台灣的企業文化難兼容，可能才是問題的關鍵。

亞利桑納建築貿易協會會長巴特勒對台積電「美國勞工技能不足、導致投產延後」的說法，十分不買帳。他在「鳳凰城商業雜誌」撰寫專欄指出，當地勞工40年來為英特爾建造和裝配晶圓廠，從未出過大狀況，他們都是經驗豐富的勞動力。台積電這麼做的真正原因，是想以「技能不足」為藉口，引進薪資較低的外籍勞工。

其實巴特勒只是看到問題的一個方面，台積電更加想要的，或許是增加台灣勞工占比，以便讓美國廠的台灣企業文化潛移默化。

2022年底，總統拜登參與台積電亞利桑納廠「首部機台移機（First tool-in）典禮」，曾在英特爾擔任工程師超過14年的林志寰接受本報專訪時，就提到台積電的效率。還有長期在英特爾供職的工程師透露，台積電一年的進度，英特爾可能要三年才能趕上。

美國作為第二次世界大戰以來，全球頂級工業強國，雖然近年來製造業不斷外流，但瘦死的駱駝比馬大，美國勞工的素質與能力，仍處在世界頂級行列。在建造和裝配晶圓廠的效率上，被台灣勞工拉開如此大的差距，問題肯定不全出在能力。

在鳳凰城國防企業「通用動力」（General Dynamics）擔任工程師超過30年的魏恩華曾表示，他來自台灣，深諳當地企業文化，他在美國工作已經很多年，早就習慣相對比較「慢節奏（Laid-back）」的職場文化。「倘若去台灣企業當工程師，根本拚不動」，魏恩華眼中台美職場的文化不同，可能才是台積電亞利桑納州廠興建進度落後的關鍵。

台灣曾被日本殖民統治50年，許多文化深受日本影響，職場文化也不例外。日本是一個資源與國土面積十分有限的國家，更多的人為爭奪更少的資源，競爭會格外激烈，久而久之加班文化逐漸變成正常。

而美國則截然相反，地廣人稀、資源豐富，競爭相對較弱，部分州甚至需要靠無證移民，來彌補勞動力的不足。例如加州州長紐森，就多次在公開場合，承認無證移民的貢獻。物以稀為貴的美國勞工，也就有更硬的腰桿與資方談條件，要求更優質的待遇，更好的「工作生活平衡」。

早已習慣慢節奏的美國勞工，怎麼可特別拚工作；更多仰仗美國勞工的台積電亞利桑納廠出現進度落後，一點也不意外。台積電想引進更多台灣勞工，不光是薪資考量，還希望有更多人能貫徹「拚搏」的企業文化。

勞工 台積電 日本

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