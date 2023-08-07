西、非裔涉案多 逮捕率自然高

2022年洛杉磯警察局逮捕人數 資料來源：市主計長梅希亞

近日，洛杉磯 市警察局（LAPD）針對一份市主計長辦公室報告做出回應，該報告指出2019年至2022年間非裔 和西裔的被捕數量明顯超出其他種族。然而，警局否認這些數字反映了種族歧視問題，並解釋這些群體被捕比例較高，是因為他們在涉案者和受害者人數中占的比例較高。

警方強調逮捕數據對了解犯罪活動和逮捕行動的相互關聯性至關重要。一些研究，包括警務公平和警務項目中心的研究，都指出差異本身不必然意味著存在歧視，而其他因素如貧困、教育和資源不足等社會問題也對這些數據產生重要影響。

警察局解釋指出，市主計長辦公室的報告指出的差異，在比較特定群體與居住人口的關係時，與其他高比例是一致的。例如，非裔占洛杉磯人口的8%，但卻占暴力犯罪 受害者的24%和兇殺案受害者的39%。同樣，非裔和西裔受害者合計占報告的暴力犯罪的70%和兇殺案的87%。

洛杉磯警察局官員補充說明，根據報告，非裔在41%的暴力犯罪、39%的兇殺案和50%的搶劫案中都是犯罪者。此外，非裔和西裔人合計占81%的暴力犯罪和79%的嚴重襲擊事件的犯罪者。同時，當暴力犯罪逮捕率與特定社區的暴力犯罪率重疊時，會發現類似的集中度。

市主計長梅希亞（Kenneth Mejia）辦公室在7月發布了一份地圖和分析，顯示過去四年中近30萬人被捕的情況。報告指出，這是首次向公眾開放並加以繪製。

報告具體指出，在2019年至2022年期間，洛杉磯警察局逮捕的所有人員中，西裔和非裔的比例平均占78.26%，儘管這些居民僅占該市人口的56%。被捕的人中，西裔占51%，其次是非裔，占27%，白人占16%。而西裔占人口的48%，非裔占8%，白人占29%。詳細報告可在controller.lacity.gov/landings/arrests上查閱，地圖可在arrests.lacontroller.io上查看。

然而，洛杉磯警察局對這些與警察局有關的數字的真實性提出質疑，稱主計長辦公室的數據來自市長的開放數據門戶，其中包括洛杉磯警察局以外的機構實施的逮捕行動。

洛杉磯警察局表示，在四年的23萬2261起逮捕中，有12.3%（即3萬5320起）是由非洛杉磯警察局實體／私人逮捕並在洛杉磯警察局設施中登記的。其中包括1萬6052名私人被捕、3995名LAWA（機場）警察逮捕和7751名CHP逮捕。另外，逮捕的人員還包括不居住在洛杉磯市的個人。