聖地牙哥校園槍擊 警犬殉職

聖地牙哥梅薩學院校園維持正常運作。(示意圖，Mesa College臉書)

聖地牙哥 梅薩學院(Mesa College)日前發生一起衝突事件。事發當天，一名嫌犯在與一位汽車駕駛發生衝突後逃逸，警犬協助追緝嫌犯但隨後遭槍傷死亡，嫌犯最終因警方開槍射擊身亡。目前尚未公布嫌犯身分，因尚待通知其家人。

警方表示，事件發生在接近凌晨1點半左右，駕駛白色特斯拉 的嫌犯在駕車過程中，因和另名車主發生衝突而朝其開槍射擊，並尾隨該車主至克萊爾蒙特的Ben Street，繼續朝其開槍，但所幸車主並未受傷。

警方找到嫌犯車輛並試圖攔阻，但嫌犯繼續開車進入梅薩學院，並將車停在梅薩學院環形道附近1號停車場的中央分隔島上。警察找到車時並未發現嫌犯。後來在附近找到這名男子，並命令其放下手槍，但他並未聽從指令。這時警察釋放了警犬。

根據警方的無線電通訊紀錄，在凌晨2點半之後，無線電上有人報告警犬受傷的消息。「嫌犯開槍時，警犬向他衝過去，結果遭到槍擊 後傷重不治」。嫌犯隨後遭警方擊斃。這隻警犬是一隻4歲半的比利時馬林犬，於2022年3月加入警隊。官方表示，牠是聖地牙哥警察部門中第二隻在執勤期間殉職的警犬。

縣警局正在進行整起案件的調查，試圖確定最初發生槍擊的原因。「我們相信可能是因為一輛車試圖超車而引發了衝突」。梅薩學院照常運作。