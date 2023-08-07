佳音社下午茶音樂會 吳文棟小提琴演奏

佳音社5日舉辦「下午茶仲夏音樂會」，作曲家吳文棟（右）與數十名觀眾分享演奏經典歌曲。（記者張宏╱攝影）

佳音社5日舉辦「下午茶仲夏音樂會」，在台灣年輕人中曾經風行的「野地的花」、「是愛」、「一件禮物」等樂曲的作曲家吳文棟現場與數十名觀眾分享演奏其經典歌曲，用音樂、歌聲和故事陪伴度過愉悅的下午茶時光。

吳文棟現場使用的小提琴有百年歷史，他說，人生百年很久，但這把琴雖經百年，卻音色清澈，要感謝命運的美意。

吳文棟的演奏讓現場幾十名觀眾聽的如癡如醉。（記者張宏／攝影）

吳文棟的演奏讓現場幾十名觀眾聽得如癡如醉，他每演奏一隻曲子都會分享自己的人生經歷和故事。他說，聽到教堂神父小提琴聲音很優美，就決定學小提琴。當時台灣物質缺乏，神父就用高麗蔘的木頭盒子做了一把小提琴送給他。自從在小學三年級有了第一把真正的小提琴之後，一直沒有離開音樂。

當他演奏到「阿母的青春」這首歌時，他說，當時他回家，媽媽叫他吃飯，灶台的火光和夕陽照在媽媽臉上，那個畫面他永遠忘不了，媽媽臉上寫著對他滿滿的愛。

佳音社每個月的第一個周末都會舉辦下午茶，邀請不同領域的專業人士分享音樂、心理、園藝、旅遊等內容。最近佳音社還專門在Youtube的生活特快車賬號上分享吳文棟的多首歌曲視頻，大家可以聆聽。

吳文棟是台灣彰化縣大城鄉人，幼年師從德國皇家 音樂學院出身之神父學習小提琴，又至台中學聲樂，獲全台歌唱比賽亞軍，並考入台灣藝術大學音樂系。吳文棟曾是台灣著名音樂隊天韻歌聲的男高音，曾在美國好萊塢 音樂學院深造，是造詣甚高的小提琴家，又因虔誠的信仰，不斷帶給他的靈感，因而創作出震憾心弦、感人的旋律。

作曲人吳文棟現場與數十名觀眾分享演奏其經典歌曲，用音樂、歌聲和故事陪伴渡過愉悅的下午茶時光。（記者張宏╱攝影）

他創作的「再給我一個機會」（影片 「兩兄弟」的主題曲）曾經深深地感動七名大學生，奉獻一生去服務人群和社會。吳文棟是才華橫溢的全能藝術工作者，將分享音樂創作過程中的靈感，用故事訴說音樂對生命的影響力。他見多識廣又幽默風趣，這段好時光將是炎炎夏日心靈的清涼劑。