台美小姐角逐 宋依珊奪后冠

2023年台美小姐選拔賽，宋依珊(MimiQ Soong)脫穎而出，成為本屆台美小姐皇后。她同時獲得了「最佳才藝獎」和「最佳造型獎」的榮譽。（台灣會館提供）

由大洛杉磯台灣會館主辦的「2023台美小姐選拔賽」8月5日(周六)在聖蓋博 希爾頓酒店舉行。七周的周末集訓後，共有12位佳麗進入決賽；經過4輪激烈競逐，最後由宋依珊(MimiQ Soong)脫穎而出，成為本屆台美小姐皇后。

今年的台美小姐選拔賽，12位佳麗表現出色，各個都是美麗的台美代言人。決賽夜超過500位嘉賓出席，喝采不斷。最終選出皇后宋依珊與六位公主，分別是第一公主杜若薇(Lea Dumortier)、第二公主許潔如(Hilary Hui)、第三公主古佳瑜(Cheryl Ku)、第四公主姜安婕(Angelina Chiang)、第五公主江小如(Rose Chiang)、第六公主林萎榛(Ashley Lin)。以及五位親善大使，林耘瑄(May Lin)、林修帆(Jill Lin)、陳侑萱(Christie Chen)、蔣雨婕(Vivian Chiang)及簡良瑾(Emilyn Cahn)。

此外，活動還頒發四項特別獎，最佳人氣獎杜若薇、總召獎林修帆，「最佳才藝獎」和「最佳造型獎」都頒給獲得本屆台美小姐皇后的宋依珊(MimiQ Soong)。

宋依珊在台美小姐選拔賽中表現優異，無論是自我介紹，還是智慧問答環節，她都表現出色，最後一句以台語呼喊「台灣人應該愛啥咪攏無驚向前行（台灣人應該什麼都不怕的向前行）」，贏得觀眾如雷掌聲。宋依珊的才藝表演展現她自幼練習芭蕾 的硬實力，她的舞姿爽快俐落，展現出優秀的基本功。

宋依珊精通四國語言，並且曾是法國交換學生，並在外國語言比賽中獲得金牌，獲得獎學金的她，將在今年進入洛杉磯加大 （UCLA）攻讀世界藝術及文化科學雙學位。

所有台美小姐齊聚一處，攜手合影，她們雙手抱持鮮花，笑容燦爛。（台灣會館提供）

台灣會館基金會董事長陳柏宇表示，舉辦台美小姐選拔賽的意義，是鼓勵台美年輕世代的女性領袖人才，讓她們代表台美人社區向主流社會傳達台美文化，並推廣台灣。

活動總召集人楊悅英表示，經過七周的專業訓練課程，12位佳麗展現出內心的使命感，她們在短時間內學習化妝造型、台風、公眾演講以及熟悉台美人的歷史和文化，為未來推廣台美人正面積極形象奠定基礎。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀鼓勵佳麗們，無論名次前後，決賽後才是真正開始承擔責任的時刻，希望她們能全力以赴。