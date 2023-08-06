蒙市康復基金已籌7萬 申請時間至月底

蒙市槍擊案受害者現在可以上網站申請賠償補助金。（蒙市康復基金）

南加州蒙特利公園市 （Monterey Park）除夕夜發生的「舞星槍擊案」導致11人死亡、9人受傷，這起悲慘事件影響了整個社區。蒙市與加州社區基金會因此合作建立蒙特利公園社區康復基金（Monterey Park Community Healing Fund），幫助社區治癒和重建，截至8月3日已籌款7萬元，並且啟動了受害者賠償補助金申請和審核程序。

蒙市財務長Amy Lee表示，「最近蒙市社區康復基金網站已創建完成，民眾們可以訪問以及申請可用的補助金。雖然在7月31日第一輪受害者賠償補助金的申請已經結束，但考慮到網站的建成，蒙市決定在8月31日之前繼續開放申請。已經遞交的申請也將會陸續審核。」Amy Lee補充，「如果認為自己可能有資格獲得補助金，可以上該網站，如果有任何疑問，請聯繫我們或發送電子郵件，在確認有資格後我們可以協助完成申請。」

目前在康復基金的網站上，有受害者賠償補助金，社區項目補助金，還有捐贈的連結以及其他資源選項。「受害者賠償補助金」旨在為那些受到創傷事件影響的人提供經濟援助和支持，減輕受害者及其家人可能面臨的一些經濟負擔，包括醫療費用、諮詢服務、工資損失和喪葬等費用。

而「計劃和項目補助金」則為有助於社區福祉並幫助培養團結感和康復感的創新項目提供財政支持。贈款可用於資助各種活動，包括但不限於心理健康計劃、創傷諮詢、社區活動、紀念項目、教育研討會、宣傳倡議和提高認識活動等。

Amy Lee進一步指出，「自康復基金建立以來，人們為這座城市所遭受的痛苦，共同努力克服創傷並慷慨捐贈，基金收到了來自全國各地甚至國際社會的贈款，比如，印地安納州和佛羅里達州的學校的捐款。」蒙市也為了基金籌款做出了諸多努力，包括消防局舉行的慈善募款BBQ餐會、市議員羅霈霆（Henry Lo）籌集捐贈等。

想要了解「蒙市社區康復基金」更多資源和信息，或是申請受害者賠償補助金，可以前往https://www.mpkhealingfund.org/查詢。