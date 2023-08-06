洛市上千工人 8日罷工

洛市府員工將於8日進行罷工。（取自ABC 7）

代表洛市員工的工會SEIU 721 4日宣布，數千名工會成員將於8日清晨前往糾察線（picket lines）進行罷工 ，以抗議資方拒絕真誠的談判。而洛市市長貝斯（Karen Bass）5日表示，洛市官員本周末「願意在勞工新合同方面再次努力。」

My news LA報導，根據工會聲明報告，代表洛市環衛工人、重型機械師、交通官員、工程師和更多洛市員工的SEIU 721工會成員這項罷工計畫，旨在抗議城市管理和其他「限制市府員工和工會權利的不公平勞動行為。」

SEIU 721官員在聲明中指出，儘管市府人員一直試圖讓管理層參與公平的談判過程，但該市斷然拒絕履行先前在談判桌上達成的協議，工會成員向洛杉磯 市僱員關係委員會（Los Angeles Employee Relations Board）提出指控，稱其存在不公平的勞動行為。

貝斯在聲明中說，「城市工作人員每天替數百萬洛杉磯人提供服務與我們當地經濟至關重要，他們應該得到公平待遇。自1月分以來，我們一直與SEIU 721真誠談判。」

今年5月，屬於SEIU 721工會的洛市員工以壓倒性、98%投票率批准不公平勞動行為罷工，這是40多年來該市工人首次罷工。8日上午11時，工會成員將在洛市政廳舉行集會與遊行，糾察線將於當天凌晨4時便開始。

這次罷工行動，正逢洛市處在一個分水嶺時刻，官員們正在替未來幾年的世界杯（World Cup）和奧運會（Olympic Games）做準備。SEIU 721在聲明中說，「這兩項大型賽事有望替整個南加州 產生長期影響，大量遊客和運動員湧入，給該市在世界舞台上的一線服務帶來巨大壓力。」

SEIU 721工會總裁兼任執行主任格林（David Green）告訴城市新聞社，8日全市將有30多條罷工線。他說，當天上午晚些時候，市政廳會有數千人，

當天居民可能會遇到服務缺乏的情況，無論是「撿垃圾者，保護港口者，公園工作人員或機場人員等，他們都是每天替洛杉磯市服務的一線工作人員，我們希望受到尊重。」