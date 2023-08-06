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聖嬰現象發威 新港灘街道淹水

編譯侯乃云 / 綜合報導
聖嬰現象造成海水上漲、新港街區日前淹水。(Image: Mark Girardeau)
聖嬰現象造成海水上漲、新港街區日前淹水。(Image: Mark Girardeau)

新港灘市街道日前遭水淹，傍晚時分漲潮使港口的水流進了巴爾博亞島（Balboa Island）和半島（the Peninsula）的街道，然後在西新港（West Newport）造成水災。極端的漲潮通常可以預測，冬季降雨也可能導致水位上升。但現在是夏季，浪潮小且沒有降雨，專家推測正值聖嬰（El Nino）現象。

爾灣加州大學海岸工程專家桑德斯（Brett Sanders）表示：「未來幾個月水位可能會上升，未來海平面上升的情況可能會成為常態。」市政府發言人波普（John Pope）表示，上周日由於漲潮比預期高，某些街道開始積水，促使工作人員必須使用泵浦抽水。

市府也沒有預料到隔天情況更嚴重，漲潮到達7.8英尺，雖然尚未收到有私人財產受損的通報，但他們已派出30名工人帶著泵浦和沙袋前往處理。「半島的26號碼頭區特別嚴重，導致新港大道街區和娛樂區（Fun Zone）嚴重淹水」，波普表示。

根據7月份的數據，桑德斯表示，月初和幾周前的水位都比預測值高了約6英寸。桑德斯解釋：「聖嬰會造成海水暖化，並對水面上的風壓造成改變，導致海洋中的水位發生變化並影響整個加州海岸。」

桑德斯 加州大學 爾灣

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