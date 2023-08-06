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鳳凰城街舞大賽 台灣2隊晉級複賽

記者張庭瑜洛杉磯／鳳凰城連線報導
Apple Studio的參賽小朋友展現非凡的舞蹈技巧和活力，讓所有人都為之驚喜。他們的表演充滿了青春的活力和激情，每一個動作都充滿力量和節奏感，讓人為之動容。（高志中提供）
Apple Studio的參賽小朋友展現非凡的舞蹈技巧和活力，讓所有人都為之驚喜。他們的表演充滿了青春的活力和激情，每一個動作都充滿力量和節奏感，讓人為之動容。（高志中提供）

世界街舞大賽（World Hip Hop Dance Championship）日前盛大開幕吸引來自世界50多個國家的選手參加。多年來，這項賽事由菲律賓多次奪冠，上屆則由日本和泰國贏得多項世界冠軍。今年台灣街舞代表隊分別是Mr.Frog Dance Studio三隊 、Apple Studio兩隊和南強工商一隊，總計約有六隊共68名選手參與，其中Mr.Frog Dance Studio、Apple Studio共兩隊在8月2日闖入了複賽。

來自台灣的隊伍分別有來自桃園地區的Mr.Frog Dance Studio，是由家庭與舞蹈教室混合組成的街舞團隊，在歷屆比賽中均有參與。Apple Studio則來自高雄地區，其中兩名選手還特地從新竹科學園區趕來高雄參加訓練。南強工商隊非常特別，是由南強工商的同班同學代表學校參賽，在街舞大賽中非常罕見。這表明了校長和新北市政府對他們的大力支持，否則很難實現這樣的參賽機會。

而7月31日深夜，台灣選手更抓緊比賽前進行最後的彩排，每個選手的表現都非常出色。特別是南強隊上台時，觀眾都以為他們是來自菲律賓的選手，這說明了他們的出色表現和舞蹈技巧。值得一提的是，許多選手都是黑亮皮膚的原住民泰雅族少年少女。今年台灣的實力相當強大，備受矚目，有望在比賽中取得優異成績。

台灣兩支隊伍站在舞台上高舉代表旗幟，不僅代表著他們的個人成就，更象徵了台灣街舞文...
台灣兩支隊伍站在舞台上高舉代表旗幟，不僅代表著他們的個人成就，更象徵了台灣街舞文化的領先地位和國家的榮耀。（高志中提供）

對此，僑務諮詢委員高志中表示，南強隊的成績令人欽佩，他們之所以能夠取得今天的成就，得益於政府和學校的全力支援，同學們的毅力和堅持也令人感動。他呼籲大家給予這些孩子更多愛心和鼓勵，希望他們能夠在舞台上飛翔，實現更多夢想。

僑務委員吳玟瑞對於台灣街舞團隊的表現表示高度讚揚和欣慰。他認為被選上參加這項世界大賽的機會並不容易，尤其考慮到很多參賽者都是小朋友，但他們都沒有怨言，而是努力訓練，精神令成年人敬佩。

陳敏永主任及夫人特地驅車從洛杉磯來到亞州鳳凰城加油助威，充分顯示了他們對台灣青少...
陳敏永主任及夫人特地驅車從洛杉磯來到亞州鳳凰城加油助威，充分顯示了他們對台灣青少年的支持和關愛。（高志中提供）

人稱青蛙老師的陳奕男作為台灣街舞代表隊的總教練受訪表示，今年的比賽是台灣團隊最特別的一次。台灣派出了六支代表隊參賽，其中三支來自兒童組，兩支來自大組，還有一支來自成人組。其中尤其值得一提的是參賽的兒童組表現特別出色，成為台灣團隊最為引以為傲的一部分。

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