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內陸高山大賭場 開放泳池消暑

記者啟鉻／綜合報導
高山大賭場度假村舉辦夏日消暑活動。（官網）
高山大賭場度假村舉辦夏日消暑活動。（官網）

據內陸當地媒體報導，高山大賭場（Yaamava' Resort & Casino）在連續高溫天氣，為居民避暑降溫需要，特提供外來遊客泳池畔開放活動場地，舉辦夏日陽光周日（Summer Sundaze）消暑活動。

內陸Highland的高山大賭場度假村，目前正在舉辦夏日陽光周日促銷活動。該活動允許非住店遊客在每周日的上午11時至午後6時之間，預約使用賭場的豪華泳池露台。活動將一直持續到9月30日。如果要預約躺椅服務，可以撥打909-686-7097聯繫Serrano Spa預約。需要提醒的是，須年滿21歲方可入場。

據悉，此前該泳池區域僅對住店客人開放。賭場度假村酒店泳池露台於2021年12月正式開幕，這是該賭場自2018年擴建項目的一部分。

泳池露台設有兩個游泳池、兩個按摩浴缸，以及一個大屏幕LED電視，可播放體育賽事。露台可容納最多390人。服務項目包括躺椅、休息椅、Helix酒吧座位，以及Radiance Café，參與者可以在此購買食物和飲品。Radiance Café除了提供常規菜單外，還提供周末早午餐。

參與遊客可以預約使用Yaamava的泳池露台套餐內容：標準休息椅（每人50元），泳池旁吧台供應無酒精雞尾酒（每周口味不同），全天提供瓶裝水、專人服務、冰涼芳香毛巾；經典日躺椅（每對150元），泳池旁吧台供應兩杯無酒精雞尾酒，全天提供瓶裝水、專人服務、冰涼芳香毛巾，兩條免費Yaamava毛巾，免費水果或地中海拼盤；高級日躺椅（每對225元），泳池旁吧台供應兩杯無酒精雞尾酒，全天提供瓶裝水、專人服務、冰涼芳香毛巾，兩條免費Yaamava毛巾，免費水果或地中海拼盤，Yaamava唇部護理三件套。

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