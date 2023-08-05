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疫後赴中國旅遊 業者推產品

記者張宏／洛杉磯報導
疫情後華人旅遊業者積極推出各種旅遊產品吸睛華人民眾，日前某華人旅行社舉辦線下推廣會全場爆滿。（記者張宏／攝影）
疫情後華人旅遊業者積極推出各種旅遊產品吸睛華人民眾，日前某華人旅行社舉辦線下推廣會全場爆滿。（記者張宏／攝影）

疫情華人旅遊業者積極推出各種旅遊產品吸睛華人民眾，日前某華人旅行社舉辦線下推廣會全場爆滿，現場行銷長江河輪遊，對於那些因為疫情很久沒有回中國的民眾來說格外有吸引力，且現場民眾都會有價值數百元的專屬旅遊折扣。

世紀遊輪的旅行顧問Simon表示，這是他們舉辦的第三場線下活動。大家現在旅遊熱情高漲，對業者是機會也是挑戰。全包的歐洲河輪和前往中國的長江河輪，希望這些精品線路能得到南加民眾的喜愛。

他說，這次活動還邀請泰國旅遊局，旅遊局會給客人提供500元優惠金去泰國，當天參與的民眾還可獲得遊輪免費升艙，價值200-600元，目前已在開售明年3月的航線。

世紀遊輪的高管唐剛表示，旅遊市場在疫情後明顯變化，北美市場是該旅行社的長江三峽產品的重要推廣市場，疫情前每年都有幾萬名北美遊客去長江三峽。他們本身是一家河輪公司，重點是全球的河輪業務，包括長江、歐洲和極地三大板塊的河輪業務。

Jefferey李特別從重慶趕來，作為現場最了解重慶河輪產品的他表示，從重慶乘坐河輪到達上海，歷時10個或11個晚上，一路遊山玩水，品嘗川菜和江浙美食，且每個客人的房間都是高級豪華的陽台房間。行程不僅包含中美往返機票、船票，還有上海和重慶的五星級酒店的住宿，這些加在一起是3999元起，在市場上可謂是相當有競爭力的價格。

執行長江路線的河輪。（記者張宏／攝影）
執行長江路線的河輪。（記者張宏／攝影）
疫情後華人旅遊業者積極推出各種旅遊產品吸睛華人民眾，日前某華人旅行社舉辦線下推廣...
疫情後華人旅遊業者積極推出各種旅遊產品吸睛華人民眾，日前某華人旅行社舉辦線下推廣會全場爆滿。（記者張宏／攝影）
世紀遊輪代表和現場義工合影。（記者張宏／攝影）
世紀遊輪代表和現場義工合影。（記者張宏／攝影）
世紀遊輪三個高管合影。（記者張宏／攝影）
世紀遊輪三個高管合影。（記者張宏／攝影）

疫情 華人 泰國

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