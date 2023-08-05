我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

精闢解析名校申請 今日別錯過

洛杉磯訊

世界日報線上「2023秋季升學規劃講座」，將於今（５）日下午1時至4時透過Zoom Meeting舉辦，孩子若有意申請名校，家長千萬不要錯過今日的精闢解析。

世界日報升學規劃講座每年分春季及秋季兩次舉辦，邀請教育界專家，為亞裔學生及家長分析最新的招生趨勢，像近期熱門的平權法案、名校錄取的文書策略、藤校的申請建議，專家都會在當天的線上講座中為聽眾解答。

5日下午六場講座時間及主講人如下：第1場由陳肇新博士主講「美國常春藤及Top 20大學的申請策略 — 成功思維分析」。第2場由陳肇新博士和趙軼然法學博士主講「如何幫助孩子進入美國頂尖私立高中 — 4個誤區&4個建議」。第3場由Admission Masters招生顧問Richard Vincent Kim主講「2023 Accepted Students：Analyzing Case Studies to Top Private Universities」。

第4場飛達教育創辦人魏昕主講「亞裔學生大翻身？平權法案對我們的影響究竟如何」。第5場史丹福領袖教育執行長Angie Wang主講「最新大學入學配額解析」。第6場豪杰訓練中心創辦人周迪主講「藤校和頂尖私立大學要錄取的學生，必須具備Holistic Items綜合整體性、條件的項目」。第七場Elite Prep分校主任Charlie Tu主講「手把手教授精準選課，以加權課程突顯申請優勢」。

有興趣參加歡迎盡快報名，上線註冊連結是：https://reurl.cc/WGbLAZ，或掃描二維碼註冊。更多詳情可洽323-268-4982。

其中，醫學博士陳肇新表示，美國高等法院的裁決，否決了哈佛招生中的平權行動（Affirmative Action）。這將結束美國大學在招生中使用種族配額，但是哈佛聲明中也再次強調，會尋求其他方式來堅持教育主體多元化的理念。亞裔美國學生申請者眾多，中國學生的競爭者就是亞裔本身，如何在沒有種族配額後，符合頂尖大學對於多樣性的篩選呢?他在講座中將以哈佛大學、史丹福大學為例進行精闢解析。

亞裔 教育 平權

上一則

高房價壓力 洛縣人口3年少50萬 2060年將僅剩820萬

下一則

洛城上百餐廳 巧立名目增收服務費

延伸閱讀

富裕家庭子女 進名校機會高

富裕家庭子女 進名校機會高
世界日報升學規劃講座 教育專家開講明日登場

世界日報升學規劃講座 教育專家開講明日登場
世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房
亞裔學生大翻身？平權法案對我們影響究竟如何

亞裔學生大翻身？平權法案對我們影響究竟如何
錄取夢想名校的策略 成為富有競爭力申請人

錄取夢想名校的策略 成為富有競爭力申請人
世報秋季升學規劃講座 陳肇新：華生申請名校 須懂審核重點

世報秋季升學規劃講座 陳肇新：華生申請名校 須懂審核重點

熱門新聞

發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟