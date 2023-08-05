精闢解析名校申請 今日別錯過

世界日報線上「2023秋季升學規劃講座」，將於今（５）日下午1時至4時透過Zoom Meeting舉辦，孩子若有意申請名校，家長千萬不要錯過今日的精闢解析。

世界日報升學規劃講座每年分春季及秋季兩次舉辦，邀請教育 界專家，為亞裔 學生及家長分析最新的招生趨勢，像近期熱門的平權 法案、名校錄取的文書策略、藤校的申請建議，專家都會在當天的線上講座中為聽眾解答。

5日下午六場講座時間及主講人如下：第1場由陳肇新博士主講「美國常春藤及Top 20大學的申請策略 — 成功思維分析」。第2場由陳肇新博士和趙軼然法學博士主講「如何幫助孩子進入美國頂尖私立高中 — 4個誤區&4個建議」。第3場由Admission Masters招生顧問Richard Vincent Kim主講「2023 Accepted Students：Analyzing Case Studies to Top Private Universities」。

第4場飛達教育創辦人魏昕主講「亞裔學生大翻身？平權法案對我們的影響究竟如何」。第5場史丹福領袖教育執行長Angie Wang主講「最新大學入學配額解析」。第6場豪杰訓練中心創辦人周迪主講「藤校和頂尖私立大學要錄取的學生，必須具備Holistic Items綜合整體性、條件的項目」。第七場Elite Prep分校主任Charlie Tu主講「手把手教授精準選課，以加權課程突顯申請優勢」。

有興趣參加歡迎盡快報名，上線註冊連結是：https://reurl.cc/WGbLAZ，或掃描二維碼註冊。更多詳情可洽323-268-4982。

其中，醫學博士陳肇新表示，美國高等法院的裁決，否決了哈佛招生中的平權行動（Affirmative Action）。這將結束美國大學在招生中使用種族配額，但是哈佛聲明中也再次強調，會尋求其他方式來堅持教育主體多元化的理念。亞裔美國學生申請者眾多，中國學生的競爭者就是亞裔本身，如何在沒有種族配額後，符合頂尖大學對於多樣性的篩選呢?他在講座中將以哈佛大學、史丹福大學為例進行精闢解析。