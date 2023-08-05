洛杉磯菁英獅子會 首開第3屆理事例會

洛杉磯菁英獅子會（Los Angeles Elite Lions Club）會長顧得耀（左四）日前組織召開其就任後的第一次例會。（記者張宏／攝影）

洛杉磯菁英獅子會（Los Angeles Elite Lions Club）日前舉辦第一次例會和會員聚會，會長顧得耀表示，作為會長召開第三屆理事會的第一次例會，他感覺非常榮幸，希望能有更多人加入。

顧得耀今年7月接任會長，他表示，感謝各位嘉賓和獅友們抽空參加第三屆理事會成員的第一次例會活動，現場大家歡聚一堂，會後還舉辦燒烤活動聯誼。獅子會現有會員170多人，隊伍還在不斷壯大。他會帶領全體獅友，通過籌款活動，提高公眾對獅子會公益服務的認識和關注度。將繼續推動飢餓30、每天一元、日行一善等慈善公益服務，幫助需要幫助的人，同時還將進行糖尿病 防治、環保、視力檢查等服務。

顧得耀表示，他會完成獅子會主題「應對挑戰，團隊合作、招募新會員」的年度慈善活動，增加籌款的效果和可持續性。確保慈善項目（包括糖尿病，兒童癌症、環境、飢餓、視力、災難援助、青少年或人道主義救援）的服務，對南加社區的長期發展和進步，作出更多貢獻。

活動中顧得耀和理事會成員為新入會的獅友授證和徽章 ，洛縣檢察官 Jason Lusting和John Mckinney也參與這次活動，顧得耀對這兩名檢察官表示支持和感謝。他說，洛縣的治安和遊民問題需要改變和解決，而這兩名檢察官和獅子會的理念一致，相信能帶來良性改變。