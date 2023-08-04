坦密庫拉學區禁授種族批判 師生家長聯合提告

師生家長聯合狀告坦密庫拉聯合學區。中間發言者為律師Mark Rosenbaum，後為發起訴訟的教師代表。（取自Courthouse News Service）

河濱縣坦密庫拉聯合學區 （Temecula Unified School District）教委會2022年12月13日改朝換代後，當天隨即通過Resolution 21，言詞閃爍卻形同強行限制教學內容，要求各學校不得教授「種族批判理論」（Critical Race Theory）與「其他類似思考模式」。決議禁止的例子包括，「種族歧視 就是種族偏見與權力的結合」，「種族歧視就是社會運作的常態」，「基於出身，每個人都會有意無意地產生種族成見」，與「在種族與性別區分下，每個人要不是加害者就是受害者」。

但是Resolution 21卻引起三股反對聲浪：先是加州 州長紐森或將對學區董事會開罰160萬元，因為違反州法規定，學區先是宣稱會讓步，但是後續卻又開除學區總監，並不准教科書納入特定內容，因此再度引發罷免12月3日才就任的三名右派董事。而最新的第三股反對聲浪則是，教師、學生、家長對坦密庫拉谷學區的民事訴訟，並要求法院先對Resolution 21執行禁制令。

委任律師Mark Rosenbaum在8月2日的記者會上表示，學區教委會的決定，不僅妨礙學生接受批判思維的機會，而且還對不同種族、性別或性向的教師構成過分傷害，因此「本案將是加州首度對課綱審查提告的民權訴訟」。不過以學區教委會主席Joseph Komrosky為首的三名新任董事，不僅上全國聯播宣稱「（他們要）腳踏實地的監督每間教室到底在教些什麼東西」，Joseph Komrosky還說將要「制裁流氓教師」。他在訴訟宣布後的聲明則指出，此舉是操弄課綱勢力的反撲。