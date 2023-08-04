國家公園「免票日」暢遊加州 免除入園費不含其他設施

8月4日是國家公園管理局今年指定的五個免費日之一。（記者趙健／攝影）

「美國戶外法案」（Great American Outdoors Act）於2020年通過，旨在保護和改善美國的自然資源和公共環境。該法案每年為國家公園及聯邦公共區域的維護和升級提供經費。為了紀念該法案的通過，美國所有國家公園將於今日（8月4日星期五）向公眾免費開放。

8月4日是國家公園管理局(National Park Service)今年指定的五天免費日之一。在此之後，國家公園還將於9月23日的全國公共土地日，以及11月11日的退伍軍人日免費開放。

值得注意的是，免費優惠只是免除入園費，不包括公園內的設施，如露營、遊船等。建議民眾行前查看各個國家公園的官方網站，以了解最新運營狀況。

加州 是全國擁有國家公園最多的一個州，參加「免票日」活動的加州國家公園和景區包括：

‧卡布里洛國家紀念碑(Cabrillo National Monument)

‧死亡谷國家公園(Death Valley National Park)

‧約書亞樹國家公園 (Joshua Tree National Park)

‧拉森火山國家公園(Lassen Volcanic National Park)

‧熔岩床國家紀念碑(Lava Beds National Monument)

‧穆爾伍茲國家紀念森林(Muir Woods National Monument)

‧優勝美地 國家公園(Yosemite National Park)

‧尖頂國家公園(Pinnacle National Park)

‧舊金山國立海事歷史公園(San Francisco Maritime National Historical Park)

‧威思基鎮國家娛樂區(Whiskeytown National Recreation Area)

想要去國家公園旅遊的民眾，還可以選擇購買80元的美國國家公園的年票(America the Beautiful National Parks and Federal Recreational Lands Pass)。

持有通行證不僅可以免費遊玩國家公園，還可以在許多自然保護區使用，覆蓋全美2000多個自然景區。年票可以在公園或景區門口現場購買，或通過USGS Store的官網購買。