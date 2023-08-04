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西好萊塢名人餐廳遭搶 疑連續作案

洛杉磯訊
西好萊塢名人聚集地餐廳Craig's前發生一起武裝搶劫案。（取自KTLA）
西好萊塢名人聚集地餐廳Craig's前發生一起武裝搶劫案。（取自KTLA）

過去幾個月，西好萊塢（West Hollywood）發生了多起武裝搶劫案，就在8月3日（週四）凌晨，又有兩人在西好萊塢的一個名人聚集地餐廳前遭到持槍搶劫，並且這起搶劫案很可能與上個月發生的一起類似搶劫案有關。

洛杉磯縣警員福斯特（Foster）稱，凌晨12點20分左右，在梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）的Craig's餐廳，兩名身穿深色衣服、戴著面具的嫌疑人接近了兩名受害者，福斯特說，當其中一名劫匪索要珠寶時，另一名持半自動槍的男子則向其中一名受害者索要一塊手表。最終兩名嫌犯搶刧了一塊手表，一起乘坐第三名嫌疑人駕駛的一輛白色汽車逃離，現場沒有人受傷。

鑑於涉案男子人數和使用的武器，調查人員表示，這些劫匪似乎與7月19日在西好萊塢犯下類似罪行的男子是同一夥，該事件發生地點為拉拉比街（Larrabee Street）800號街區。 據調查人員稱，受害人當時正在人行道上行走，一輛黑色SUV停在了他面前。

該市還發生了多起類似事件。 警察局正在努力確定其中是否存在關聯。任何有相關信息的人請聯繫西好萊塢警站的探員Candice Gonzales，電話：310-358-4011。

好萊塢 洛杉磯 SUV

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