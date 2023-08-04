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世界日報升學規劃講座 教育專家開講明日登場

洛杉磯訊

世界日報線上「2023秋季升學規劃講座」，將於明（５）日下午1時至4時透過Zoom Meeting舉辦。六場連播，邀請教育界專家，為亞裔學生及家長分析最新的大學招生政策趨勢，千萬別錯過。

世界日報升學規劃講座每年分春季及秋季兩次舉辦，深受家長與學生歡迎。近期熱門的平權法案、名校錄取的文書策略、藤校的申請建議，專家都會在當天的線上講座中為聽眾解答。

5日下午六場講座時間及主講人如下：第1場由陳肇新博士主講「美國常春藤及Top 20大學的申請策略 — 成功思維分析」。第2場由陳肇新博士和趙軼然法學博士主講「如何幫助孩子進入美國頂尖私立高中 — 4個誤區&4個建議」。第3場由Admission Masters招生顧問Richard Vincent Kim主講「2023 Accepted Students：Analyzing Case Studies to Top Private Universities」。

第4場飛達教育創辦人魏昕主講「亞裔學生大翻身？平權法案對我們的影響究竟如何」。第5場史坦福領袖教育執行長Angie Wang主講「最新大學入學配額解析」。第6場豪杰訓練中心創辦人周迪主講「藤校和頂尖私立大學要錄取的學生，必須具備Holistic Items綜合整體性、條件的項目」。第七場Elite Prep分校主任Charlie Tu主講「手把手教授精準選課，以加權課程突顯申請優勢」。

有興趣參加歡迎盡快報名，上線註冊連結是：https://reurl.cc/WGbLAZ，或掃描二維碼註冊。更多詳情可洽323-268-4982。

教育 升學 亞裔

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