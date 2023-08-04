洛城新語╱學術誠信面前 人人平等

史丹福大學 在華人心目中是神一樣的存在。這樣一所大學的校長，當然更是神一樣的人物。然而史大現任校長泰西爾拉文最近被趕下神壇，因被指涉及學術不當行為而宣布辭去校長職務。

2016年起擔任史丹福大學校長的泰西爾拉文是著名神經醫學 專家，人類大腦及脊髓研究的領軍人物。主要研究重點是阿茲海默症 和帕金森氏症等退化性疾病的病因和治療，以及開發脊髓損傷的療法。

在美國讀過大學的民眾，相信都受過學術誠信(academic ethics)方面的教育。學術誠信是規範科學研究及其他方面的道德準則，包括如何對待合作者、如何正確處理研究數據與資料等。教授們會一再告戒學生，學術上引用他人資料一定要寫明出處、對合作者一定要給予應有地位、絕對不能為了任何目的而竄改研究數據等。

泰西爾拉文校長究竟在哪些方面涉及違反學術誠信？「史丹福日報」報導點名，泰西爾拉文列名主要作者或共同作者的神經科學研究竄改圖片。史丹福大學與外部科學家共同調查結果則發現，校長「並未親自涉入委員會審查的12篇論文中的研究不當行為。但部分研究確實出現他的實驗室成員操弄研究數據，而泰西爾拉文未能採取充足措施糾正相關紀錄。」

儘管官方調查報告未能發現泰西爾拉文本人有學術不當行為，但他還是以「為了學校的利益考量」，決定辭去史丹福校長的職務。

學術誠信是很嚴肅的事情。學術誠信面前人人平等。即使是位高權重如史丹福校長，只要在這方面出現一任何點疑問，就必須負起責任。無論對於泰西爾拉文本人還是對於史丹福大學，相信離開是最好的止損方式。

事件一大亮點是，導致校長辭職的人，是一個未滿二十歲的史丹福校報學生記者。大一期間擔任獨立學生報紙「史丹福日報」調查記者的貝克（Theo Baker），曾就校長泰西爾拉文可能因其合著的學術論文中的數據錯誤，以及其他問題而犯有科學不端行為的線索，進行了大篇幅的報導。

他的報導最終促使史丹福大學校董會啟動了一項由五名科學家組成的獨立小組調查，結果於最近正式公布，導致泰西爾拉文卸任離職。

史丹福日報是一份完全由學生獨立管理的刊物，從編輯到記者都是史大學生。就是這樣一份「業餘」媒體，最終扳倒了高高在上的校長。史丹福校園裡的大衛挑戰哥利亞故事，再一次顯示媒體監督的力量，也是所有媒體人的驕傲。雖然貝克還未決定將來是否從事新聞業，但相信會有很多媒體發出邀請。

泰西爾拉文辭職，史丹福的公眾形象無疑會受到一定的損失。但像史大這樣的私立大學，校長的主要任務是幫學校籌款。校長換人後學校經營管理方向不會有很大改變，對學生也不會有明顯影響。在廣大學生和家長眼中，史丹福這塊金字招牌並不會因此而貶值。