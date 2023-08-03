桃園市教育局 率團訪洛杉磯

桃園市政府教育局林威志副局長致贈長堤州大副校長Jeet Joshee 紀念品。(經文處提供)

台灣桃園市政府教育局 副局長林威志於7月28日帶領桃園市雙語教育參訪團，來洛杉磯進行為期9天的姊妹市教育參訪，旨在促進國際教育與文化交流，並擴大桃園雙語人才培育的視野與深度。

配合2030雙語政策，桃園市政府教育局國小教育科持續推展雙語創新教學暨雙語課程亮點學校計畫，積極導入EMI沉浸式雙語教學、引進外籍師資，今年進入第六年，成果豐碩。然而雙語教育的推動，除了學生要從小紮根、教育現場引進外籍師資等作為，更重要的是本地雙語師資的培訓以及教師團隊國際觀的建立，致能優化協同教學的成效、提供師、生、校園更全面、更具寬廣視野的雙語環境。

在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組協助下，訪團與加州聖伯納汀諾縣教育總監 Ted Alejandre及小學校長進行密切交流，分享彼此在教育領域的最佳實踐和經驗。這些交流有助於增進雙方對於教育政策、教學方法等方面的了解，並提供雙方建立合作模式的可行性、簽訂姊妹校或是未來人才培育等更多合作交流的契機。

訪團並藉此機會參觀知名學府南加大 （USC）、洛杉磯加大 （UCLA）、巴沙迪那市立學院，藉此深入了解美國高等教育體系，獲取先進的教育理念。亦安排參觀美國太平洋學園爾灣校區、柯斯塔校區以及Tamwood Summer camp等特色學校與夏令營，探索不同的教育模式，豐富學生的學習經驗以及提升其跨文化的思考力及國際競爭力，同時尋找可供借鏡的教學創新方案。