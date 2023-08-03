申請頂尖私校 專家分享訣竅

掃描二維碼（如附圖）註冊世界日報「2023秋季升學規劃講座」。

美國私立中學招生名額極其有限，但教育 資源豐富，被認為是培育精英的搖籃。然而，現在私立中學的申請難度和篩選標準已經與私立大學不相上下。單靠傳統的藝術、體育、競賽、辯論，這些大部分學生都會參與的項目已經不再足夠，頂尖私立學校需要看到學生未來的發展潛力，及有可能的貢獻點。

世界日報教育講座，8月5日（周六）下午1時30分，醫學 博士陳肇新、社會心理學博士趙軼然將詳細講解家長如何幫助孩子申請頂尖私校。講座將會分享傳統申請誤區、學生案例，以及成功申請策略如何把學生個人特長，提升到與學校相匹配，而這也是成功錄取的關鍵點。

而年齡比較小的學生，需要家長更多主動引導。陳肇新及趙趙軼然在講座中還會分享家長在從小挖掘和培養孩子興趣愛好的實踐步驟，在孩子的興趣啟蒙期盡早開始體驗學習（Experiential Learning），逐漸從學習中獲得經驗和成果。這個不斷重複和嘗試的過程，離不開家長的投入。