電影芭比熱映 來洛城這些地方體驗「粉色世界」

「芭比世界」打造了一系列互動裝置，讓參觀者深度體驗粉色芭比世界。（World of Barbie in Los Angeles）

隨著電影「芭比 」（Barbie）熱映，全球掀起「粉色」芭比熱潮，而在洛杉磯 的這幾個地方，一比一打造的芭比真人世界、粉色貨車、讓人心動的聯名產品等，為看完電影還意猶未盡的觀眾們，打造了粉色的芭比世界，重溫芭比的經典魅力。

「芭比世界」限時展

由全球領先的玩具製造商美泰兒（Mattel）、現場娛樂公司 Kilburn Live 以及全球體育、時尚和活動巨頭 IMG 打造的「芭比世界」限時展（World of Barbie in Los Angeles），7月起在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的聖塔蒙尼卡購物中心 (Santa Monica Place) 亮相。在這個佔地兩萬平方呎的場地裡，參觀者可以探索真人大小的芭比世界，了解芭比的各種形象和故事，無論是經典的服裝還是多元的職業角色，或者不同的膚色和體型，都展現了芭比美麗、自信和多元化的價值觀。

「芭比世界」擁有許多互動裝置，包括按照真人大小打造的芭比夢幻屋，參觀者可以參與化妝、換裝等，體驗當真人芭比的樂趣。參觀者還可以駕駛芭比敞篷車，走在粉色的紅毯上，在芭比盒子中擺造型；能夠走進電視攝影棚，成為新聞主播，在各個電視攝影棚背景前發布頭條新聞、採訪嘉賓或提供天氣預報；登上芭比航天飛機與任務控制中心互動並前往多個星際目的地，走進電影院 觀賞關於芭比娃娃的歷史，無論是大人還是小朋友，都能夠找到自己的樂趣。

「芭比世界」限時展在聖塔莫尼卡購物中心夢幻來襲。（World of Barbie in Los Angeles）

此外，「芭比世界」還推出了一系列僅限成人參加的夜晚排隊「Sips After Sunset」，芭比粉們可以帶上朋友、穿上最漂亮的芭比娃娃，來到芭比的夢幻世界。

「芭比世界」限時展地址是395 Santa Monica Pl，Santa Monica, CA 90401，民眾需要提前購票，票價34元起，購票網站：https://www.theworldofbarbie.com/。

芭比粉色貨車（Barbie Dreamhouse living pop-up truck）。（World of Barbie in Los Angeles）

芭比粉色貨車

2023年芭比貨車之旅（Barbie Dreamhouse living pop-up truck）以全新面貌回歸，將在8月5日上午10時至晚上7時登陸布班克（Burbank）的布班克市中心賣場(Burbank Town Center Mall)，粉色購車提供帶有芭比標誌性粉紅色的T恤、連帽衫和夾克以及家居飾品和配飾等，包括花卉毯子、玻璃杯、杯墊等，單件價格從12元到75元不等，人們還可以在配有「BARBIER」梳妝台的彩色芭比娃娃卡車拍照留念。

「名創優品」在部分美國門店推出芭比系列產品。（名創優品）

「名創優品」店內芭比系列

廣受華人喜愛的連鎖零售品牌「名創優品」（Miniso）與芭比娃娃的全新合作商品已在美國推出，並在特定門店售賣，包括位於橙縣的爾灣光譜中心（Irvine Spectrum）和位於洛杉磯的好萊塢門店。

該系列包括芭比夢幻衣櫃中的各種單品，包括襪子、各種別緻的包袋和髮圈，該系列還提供各種家居用品，包括文具、鋼筆、枕頭、杯子、髮刷、錢包、卡夾、手機殼、化妝品等等。當許多單品還向芭比娃娃 50 年代經典的黑白條紋 V 形泳衣，例如筆記本、眼罩、梳子、髮帶、睫毛夾等採用了該經典圖案，體現復古美式魅力。