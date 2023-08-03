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南加成大校友會 8‧5辦橋牌賽

本報訊
南加州成大校友會8月5日舉辦第六屆橋牌論對邀請賽。（檔案照）
南加州成大校友會8月5日舉辦第六屆橋牌論對邀請賽。（檔案照）

加州成功大學校友會與長堤市橋藝中心(Long Beach Bridge Center)合作，將於8月5日（周六）共同主辦2023年「南加州成大校友會第六屆橋牌論對(Open Pair)邀請賽」活動，預計將有上百名主流和華裔橋牌好手應邀參賽，精采可期；協辦單位包括南加州中國大專院校聯合校友會、亞美會計研究發展基金會、以及北美華人會計師協會。

籌備委員會主席梁建文和籌備委員程東海共同指出，南加州成功大學校友會自2018年起，連續五年與長堤市橋藝中心及多個南加州僑社組織攜手合作，成功地舉辦了八次大型橋牌論對及國慶盃校際論隊邀請賽活動。五年來總計邀請了600多人次華洋橋牌好手一同共襄盛舉，參賽者來自南北加州、亞利桑納州、德州、麻薩諸塞州、紐約州、和喬治亞州六個地區，分別隸屬於25個不同主流及僑社組織，包括八個校友會和17個城市橋牌社。

2023年是第六度舉辦橋牌論對(Open Pair)邀請賽活動，成大校友會感謝長堤市橋藝中心及三個協辦夥伴組織繼續大力支持，期待這項橋牌盛會藉由主流與僑社人士們的熱烈參與和互動，能夠帶領深耕主流的風潮，並成為南加州一個具有傳統的重要活動及比賽。

加州 南加 長堤

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