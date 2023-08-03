裂谷熱進入南加 病例增多

長期咳嗽、發燒很可能不是新冠上身，也有可能是裂谷熱作祟。（本報資料照）

裂谷熱（Valley fever）全美一年約有2萬起病例，多數集中在加州 與亞利桑納，好發時間為夏季與秋季。中加谷地與海岸的確診數最多，包括寇恩、國王、聖路易奧比斯波、弗雷斯諾、杜拉瑞、馬德拉、蒙特瑞等縣。但是隨著氣候變化，南加與聖荷昆谷北部的病例也會開始增加。

裂谷熱又稱為「coccidioidomycosis」或「cocci」，係由黴菌引發的人畜共通傳染病，病徵通常出現在肺部及呼吸道，包括長時間咳嗽、發燒、胸痛、疲倦等。有些人的症狀特別嚴重，可能根本無法上班、上學。由於病徵與新冠類似，如果新冠篩檢為陰性，但症狀又維持一周以上，加州公共衛生部（California Department of Public Health）建議最好趕快找醫生確認。

加州公衛部指出，柏克萊加大 的研究發現，氣候乾濕對裂谷熱的影響非常明顯，多年大旱時，裂谷熱病例就會很少，但旱期後的長期大雨，會導致黴菌快速增生，裂谷熱的病例就會暴增。其中可能演變為重症的族群包括60歲以上的長者、懷孕婦女，糖尿病、癌症 與免疫系統不好的人，另外黑人與菲裔的染病機率也高。

正因為裂谷熱的感染多半發生在戶外吸入黴菌，加州公衛部指出以下的預防措施：

－戶外灰塵多時，盡量待在戶內，並關上窗戶。

－掘土之前先以水浸濕，避免土灰飛揚

－非得在這些環境下活動的人，最好戴上N95口罩。

－員工必須在戶外工作的公司，雇主應該提前授課，以使員工作業時遭到感染的風險降低。

－過去就是裂谷熱好發地區的居民，最好提前瞭解裂谷熱的相關資訊。