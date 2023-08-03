川普推翻2020大選共謀2號 前查普曼法學院長

前查普曼法學院院長伊士曼（左）被指為推翻2020選舉結果的共謀者（美聯社）

雖然還沒有對推翻2020年選舉結果的策劃者提起刑事訴訟，但聯邦起訴書已明確指出，前總統川普 的匿名的「共謀者2號」就是南加州 的前查普曼大學法學院院長伊士曼（John Eastman）。

在8月1日公布的起訴書中，「共謀者2號」對群眾表示：「我們要求潘斯副總統讓州立法機構查明真相，讓美國人民知道我們能否掌控政府的運作方向。如果無法得到答案，代表我們並非生活在一個自治的共和國。」2021年1月6日，伊士曼在人群前煽動，當時他站在朱利安尼（共謀者1號）的身旁。

依照洛杉磯每日新聞報導，雖然起訴書中列出的共謀者還沒有被起訴也未具名，但因為文件具體描述了「共謀者2號」的特徵，因而被確認是伊士曼。川普的起訴書引用了伊士曼的備忘錄和電子郵件內容，正如副總統潘斯的律師所說，這些文件對美國總統起到了傷害作用。

起訴書聚焦於伊士曼的理論，即副總統有權可以接受、拒絕或退回經過州立法機構驗證的2020年總統選舉的投票。伊士曼的備忘錄稱，潘斯可以退回或拒絕計算具有爭議的選票，甚至宣布川普為總統當選人。

根據伊士曼的說辭，法院因為疫情而改變選舉方式，但應當只有州立法機構才具有這項權力（最高法院最近表示其說法錯誤）。他主張州可以用川普的選舉人替代拜登 的選舉人，因此潘斯可以計算這些川普的選舉人票。根據起訴書，這些「替代的選舉人名單」成為計劃的關鍵部分。

伊士曼正在爭取保留加州的律師執照，他目前尚未遭到起訴。他在GiveSendGo.com/Eastman上懇求大家替他禱告和募集50萬美元的辯護費用。截至目前，他已籌集到超過46萬9000美元。