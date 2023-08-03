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洛城新語╱演員們的AI危機

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全球影視的心臟——好萊塢，近日「硝煙四起」，美國演員工會（SAG-AFTRA）宣布加入編劇工會的罷工行列。這是近40年來首次美國影視演員罷工，也是63年來演員群體和編劇群體首度「聯手罷工」。

SAG-AFTRA發動罷工，意味著近16萬名演員停止工作。新冠疫情爆發三年後，電影與電視產業再次觸礁。這場罷工浪潮的起因除了傳統的薪資問題，擺在罷工者們面前的還有一個新的危機——AI技術的崛起。 SAG-AFTRA提出的要求是，使用演員的表演做為AI生成的素材時，必須先徵得演員的同意並支付一定費用。但AMPTP至今並未在此事上做出讓步。

那麼，AI是如何，或者說「將要」如何搶了演員們的飯碗呢？

首先，AI可以利用影視作品、採訪、活動中的照片和視頻直接合成角色，整個過程完全不需要真人演員的參與，通過動畫或數位特效，AI就可以創建出具有逼真表情和動作的虛擬角色。這也就意味著，AI甚至可以「喚回」已經去世的演員，運用留存的照片和鏡頭，讓他們重新走上螢幕，回到人們的身邊。

此外，AI語音合成技術還可生成具備不同語音特點的聲音，從而實現為虛擬角色、動畫角色或數位人物提供配音。這些聲音可以根據角色的性別、年齡、口音等特徵自動生成。AI技術在處理語言上的優勢，更可讓影視內容任意「本土化」變得更為容易。具備實現語言自由能力的AI，以一己之力就可以解決所有翻譯、配音、方言等可能面臨的一切問題。

不過，史丹福大學研究人員指出，儘管現在AI製作的逼真圖片比比皆是，但創建3D空間的視頻遠比靜態圖像難得多。對於影視內容，AI技術暫時還不具備「無中生有」的能力。目前還沒有一種生成式AI模型，可以從頭開始生成完整、逼真的移動場景。

另外，即便AI在塑造角色形象上已頗具實力，要完全取代演員的表演，還是有一定困難度。表演是一門藝術，它涉及創造力、情感共鳴、藝術性等人類特有的各個體驗層面，而這些是目前AI技術的水平還難以模仿的。更何況，好的演員能夠為角色帶來真正的深度和情感，是因為每一天的生活、每一歲的增長、每一刻社會和生活環境的變化，都在雕刻著演員的內心和能量，然後在每一次的表演中將其釋放。即使是聰明絕頂的AI，也不能揣測。

由此也不免感歎，如今影視作品中不乏流量偶像，毫無演技可言，卻常常大包大攬動輒幾十集的長劇。如果真的這麼看重「臉」，那倒真的可以考慮讓AI來生成更美的容顏。說到底，演員不能丟了演技，這才是自己在AI危機中的護身符。

AI 罷工 史丹福大學

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