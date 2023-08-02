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洛杉磯國際機場 免費幫住家換隔音門窗防噪音

記者張宏／洛杉磯報導
展廳裡展示樣品產品，以幫助業主做出決策，項目工作人員可以現場解答問題。（LAX提供）
展廳裡展示樣品產品，以幫助業主做出決策，項目工作人員可以現場解答問題。（LAX提供）

洛杉磯國際機場(LAX)日前慶祝住宅隔音(Residential Sound Insulation，簡稱RSI)陳列室開幕，制定RSI計畫的目的在解決飛機噪音對LAX附近符合條件家庭的影響。

LAX的RSI計畫是根據美國聯邦航空管理局(FAA)批准的2020年第150章噪聲暴露圖(Noise Exposure Map，簡稱NEM)，為艾爾塞岡度(El Segundo)和洛杉磯市未經隔音處理的房屋提供新的隔音門窗。該計畫是通過撥款資助實現，由FAA和LAWA提供資金，屋主無需支付任何費用。陳列室在幫助符合資格的房主提出問題、獲取信息並查看計畫中使用的實際門窗樣品。

國會女議員Maxine Waters表示，進出LAX的飛機發出的持續噪音對機場附近生活和工作的人們造成極大干擾。這就是為什麼她一直為LAX住宅隔音計畫爭取充裕的聯邦資金。該計畫得以重新啟動，以便更多的居民和家庭能夠擺脫飛機噪音，在家中享受寧靜。

自1959年以來，LAWA制定並實施了降噪音計畫，尋求基於夥伴關係的解決方案，並以合作和協作的方式與利益相關者合作。迄今為止，LAWA已為洛杉磯市、艾爾塞岡度市、英格爾伍德市和洛杉磯縣等地共計2萬1000多個家庭提供了隔音服務。

未來幾年，LAWA計畫與房主合作，為艾爾塞岡度和洛杉磯的約2400套住宅提供隔音服務。該計畫的預算總計1億4300萬元，其中80%由FAA撥款資助，20%由LAWA資助。由於2020年收到FAA撥款，LAWA在2022年為艾爾塞岡度的居民啟動該計畫。如果在2014年之前沒有降低噪音，可為位於第8選區和第11選區的房主提供利用該計畫的第二次機會。

住宅隔音是通過用新的隔音門窗替換現有門窗，以此改進建築外觀和隔音來實現的。展廳裡展示樣品產品，以幫助業主做出決策，項目工作人員可以現場解答問題。

洛杉磯國際機場(LAX)日前慶祝住宅隔音(RSI)陳列室開幕。（LAX提供）
洛杉磯國際機場(LAX)日前慶祝住宅隔音(RSI)陳列室開幕。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 預算

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