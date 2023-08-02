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追尋上海猶太餘韻 紀錄片洛杉磯首映

記者張宏／洛杉磯報導
首部聚焦上世紀初活躍於上海的猶太音樂家群體的紀錄片「追尋上海的猶太遺韻」日前在洛杉磯首映。（記者張宏／攝影）
首部聚焦上世紀初活躍於上海的猶太音樂家群體的紀錄片「追尋上海的猶太遺韻」日前在洛杉磯首映。（記者張宏／攝影）

首部聚焦上世紀初上海的猶太音樂家群體的紀錄片「追尋上海的猶太遺韻」日前在洛杉磯首映。中國駐洛杉磯總領館、洛杉磯猶太社區和華人社區的代表、及上海猶太音樂家後人等200餘人參加首映儀式。

紀錄片講述上世紀20年代到40年代在上海活躍的猶太演奏家和作曲家的故事，他們長期在上海耕耘，拓展其音樂事業，並培育中國學生。上海為這些猶太音樂家提供了避難所，也得到音樂和藝術上的反哺。

紀錄片主角之一的猶太作曲家的孫子大衛出席首映儀式。大衛已77歲，他用生動的音樂例子、配合演奏來說明爺爺如何從中國音樂中汲取養分，形成獨樹一幟的風格。

紀錄片的嘉賓之一許慎在紀錄片放映結束後，分享他蒐集的珍貴軼事：會講流利滬語的高齡猶太老人和一對中猶青年在上海的美滿姻緣，引起在場的中美觀眾的深深共鳴。

該片由上海市人民對外友好協會和上海廣播電視台紀錄片中心聯合出品，歷時三年拍攝而成。上海友協會長陳靖表示，中猶兩個民族在共同的苦難歲月中，團結互助，結下深厚的情誼，是對人類命運共同體理念和共同價值的精彩詮釋。陳靖日前還與美國上海聯誼會及上海僑胞親切座談，為僑胞帶來家鄉的問候。

中領館總領事郭少春表示，這是關於80多年前中國接受2萬5000名猶太難民故事，還產生了中西文化的交流，希望在美國生活的猶太人能繼續促進中美民間交流和友誼，發揮積極作用。

中領館副總領事施遠強出席，他表示，上海和洛杉磯有很多互通點和合作意向。上海僑胞人才濟濟，對當地的公益公益事業做了很多貢獻，很好融入了當地主流社會，給當地的經濟社會發展，特別是對中美兩國人民之間的交流和友誼做了很好的橋梁作用。

中領館總領事郭少春夫婦（中和右）歡迎上海市人民對外友好協會會長陳靖。（記者張宏／...
中領館總領事郭少春夫婦（中和右）歡迎上海市人民對外友好協會會長陳靖。（記者張宏／攝影）

猶太 洛杉磯 中領館

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