開槍？南加安大略商場客人恐慌出逃

安大略Ontario Mills Mall7月30日發生搶劫案，疑似打破珠寶展示櫃的聲音，讓民眾誤以為有人開槍。（取材自推特）

安大略(Ontario)購物中心Ontario Mills Mall 7月30日發生疑似槍擊 事件，引發民眾恐慌性逃跑，場面混亂；不過經安大略警局證實為虛驚一場，現場沒有槍擊發生。社群網上視頻顯示，疑似因「零元購」打破珠寶展示櫃的聲音，讓民眾誤以為有人開槍。

（影音來源：推特 / 記者王若然後製）

推特上的視頻顯示，在Ontario Mills Mall餐飲區，消費者爭相逃跑，還有人不斷大喊「有人開槍了。」「我們失控了！我們失控了！」。視頻中有老人，有推著嬰兒車的民眾，還有人被推倒在地；現場不斷有尖叫聲傳出，場面十分混亂。

另一則視頻顯示，在商場靠近AMC影院的出口，消費者爭相往外跑，還有人不時回頭朝商場內張望，部分民眾則躲入附近商戶中，直到警察到來。

這起恐慌性逃跑事件，發生在周末，到商場逛街的人很多。安大略警局7月30日晚在推特上表示「調查發現，商場沒有槍手，Ontario Mills很安全，會繼續向公眾開放。」警方未透露造成恐慌性逃跑的原因。

有網友則發出視頻，認為當天商場一間珠寶店發生的搶劫，可能是導致眾人恐慌性逃跑的原因。視頻中，至少有兩名身穿深色帽衫，頭戴面罩的搶匪，打破珠寶展示櫃後，將珠寶裝進垃圾桶中，之後飛快逃離現場。有網友指出，劫匪打破玻璃展示櫃的聲音，讓部分民眾誤以為是槍響，因此引發恐慌。不過該說法未經警方證實。

一名正在餐飲區就餐的民眾指出，她當時正在吃飯，突然身後有四聲「砰砰砰」的聲響，還伴隨著煙霧升起，然後就餐區就亂成一鍋粥，民眾瘋狂四下逃跑。

安大略警局對此次事件輕描淡寫的回應，引發部分民眾的不滿。有民眾在安大略警局推特下留言「我們需要知道恐慌因何而起，否則再也不會去那裡用餐，（這種現象）太怪異了。」還有一名經歷恐慌性逃跑的民眾留言「應該在商場安裝攝像頭，搞清楚到底發生什麼，這太荒謬了。我們帶著孩子採購返校用品，慌亂中我被撞倒在地，孩子們都嚇壞了，我告訴他們快跑，最後跟孩子短暫走散。」