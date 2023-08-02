洛男闖紅燈被追惱怒 3撞警車落網

一名男子駕駛一輛白色SUV3次撞擊警車。（LASD）

根據洛杉磯 縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）7月31日發布的視頻顯示，在貝爾花園市(Bell Gardens)一名45歲男子屢次撞擊警車，被警察開槍擊 傷後逮捕。

（影音來源：洛杉磯縣警局/ 記者朱敏梓後製）

這起事件發生在6月22日凌晨4點30分左右，地點是東部大道和佛羅倫薩大道（Eastern and Florence avenues）的交叉口，附近的監控攝像頭、目擊者的手機攝像頭和警察的隨身攝像頭都拍下了這起事件。

嫌疑人名叫塞爾達（Jesus Cerda），他闖紅燈進入十字路口，警察跟在他的車後。洛縣 警局在緊急事件簡報中表示，作為回應，這名警員打開了警報器，進入十字路口「警告並阻止迎面駛來的車輛」。

這名 45 歲的男子駕駛著一輛白色 SUV，開始兜圈，他曾短暫地打開和關閉車門後退，然後撞上了警車。根據警察局的說法，「塞爾達第三次撞擊巡邏車後，警員才開槍。」該警員隨身攝像機拍攝的視頻顯示，他在第四次被撞後再次向塞爾達開槍，他還多次撥打調度電話，報告自己的位置，然後重新裝彈，從巡邏車的車窗向塞爾達開槍。最終，這名警員下了車，同時用槍瞄準了坐在車內的男子，其他警員趕到現場一起逮捕了塞爾達；從另外的視頻中可以看到，塞爾達中槍受傷流血不止。

洛杉磯縣消防局醫護人員趕到現場，對塞爾達的傷口進行了處理，然後將他送往當地一家醫院。警車多次被撞的警員也因此在事件中受傷而被送往醫院，兩人目前情況穩定。

雖然洛杉磯縣警局仍在調查該事件，但洛杉磯縣地方檢察官辦公室人員和律師將對槍擊事件進行獨立審查。