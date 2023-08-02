我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

洛男闖紅燈被追惱怒 3撞警車落網

記者朱敏梓／洛杉磯報導
一名男子駕駛一輛白色SUV3次撞擊警車。（LASD）
一名男子駕駛一輛白色SUV3次撞擊警車。（LASD）

根據洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）7月31日發布的視頻顯示，在貝爾花園市(Bell Gardens)一名45歲男子屢次撞擊警車，被警察開槍擊傷後逮捕。

（影音來源：洛杉磯縣警局/ 記者朱敏梓後製）

這起事件發生在6月22日凌晨4點30分左右，地點是東部大道和佛羅倫薩大道（Eastern and Florence avenues）的交叉口，附近的監控攝像頭、目擊者的手機攝像頭和警察的隨身攝像頭都拍下了這起事件。

嫌疑人名叫塞爾達（Jesus Cerda），他闖紅燈進入十字路口，警察跟在他的車後。洛縣警局在緊急事件簡報中表示，作為回應，這名警員打開了警報器，進入十字路口「警告並阻止迎面駛來的車輛」。

這名 45 歲的男子駕駛著一輛白色 SUV，開始兜圈，他曾短暫地打開和關閉車門後退，然後撞上了警車。根據警察局的說法，「塞爾達第三次撞擊巡邏車後，警員才開槍。」該警員隨身攝像機拍攝的視頻顯示，他在第四次被撞後再次向塞爾達開槍，他還多次撥打調度電話，報告自己的位置，然後重新裝彈，從巡邏車的車窗向塞爾達開槍。最終，這名警員下了車，同時用槍瞄準了坐在車內的男子，其他警員趕到現場一起逮捕了塞爾達；從另外的視頻中可以看到，塞爾達中槍受傷流血不止。

洛杉磯縣消防局醫護人員趕到現場，對塞爾達的傷口進行了處理，然後將他送往當地一家醫院。警車多次被撞的警員也因此在事件中受傷而被送往醫院，兩人目前情況穩定。

雖然洛杉磯縣警局仍在調查該事件，但洛杉磯縣地方檢察官辦公室人員和律師將對槍擊事件進行獨立審查。

洛杉磯 槍擊 洛縣

上一則

洛市、工會定案 警加薪11% 「加速招聘，提高留任率」

下一則

洛市仇恨犯罪去年增15% 仇亞比2019年多26件

延伸閱讀

洛城男闖紅燈被追惱怒 竟3撞警車 警連續開槍反擊

洛城男闖紅燈被追惱怒 竟3撞警車 警連續開槍反擊
疫情期間欠租償還最後期限到期 房客面臨驅逐 洛市撥款1800萬援助

疫情期間欠租償還最後期限到期 房客面臨驅逐 洛市撥款1800萬援助
華母被兒刺傷 渾身是血求警別傷他 仍被擊斃

華母被兒刺傷 渾身是血求警別傷他 仍被擊斃
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
男試圖闖拖車屋 女子抵抗開槍射殺

男試圖闖拖車屋 女子抵抗開槍射殺
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18
疫情過後，民眾回到以前快樂出遊的正常日子，也加快高傳染性新變種病毒的擴散。根據最新統計，加州新冠病例、住院人數與死亡人數本月有顯著的增加。（電視新聞截圖）

加州新冠再襲 三大指標同升

2023-07-28 02:18

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量