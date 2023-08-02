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洛市仇恨犯罪去年增15% 仇亞比2019年多26件

編譯胡立宗／綜合報導
塗鴉、搗毀也是仇恨犯罪的形式之一。（本報資料照片）
塗鴉、搗毀也是仇恨犯罪的形式之一。（本報資料照片）

洛杉磯市警政委員會（Police Commission）3月要求洛市警局（LAPD）提交仇恨犯罪的年度統計報告，洛市警局本周親自說明2017年至2022年的仇恨犯罪情勢。整體來說，仇恨犯罪在2022年年增15%、共701件，2021年為610件。

180件針對黑人發動，年增36%；90件針對拉美裔，年減12%；針對亞裔的雖然增幅驚人、達371%，但件數是由2019年的7件增加至2022年的33件。

以社群區分，猶太社群是受影響最大者，2022年件數年增24%，多半涉及搗毀、刑事威脅與騷擾。以性向區分，男同性戀仇恨犯罪93件，較2021年減少9%，型態包括嚴重與一般傷害、搗毀與刑事威脅。針對跨性社群2022年的案件較2021年增加53%、為29件，方式多為傷害與威脅。

進一步分析2017年至2022年的數據，洛市的仇恨犯罪增幅達166%，不過洛市警局認為，最大原因是黑數減少，而非犯罪集團大肆入侵。由於仇恨犯罪案件報案管道僅限於911電話，因此警政委員會也要求洛市警局增加網路報案機制，提升員警應對效能。

仇恨犯罪 亞裔 洛杉磯

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