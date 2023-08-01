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好萊塢夜店保全遭圍毆致死 警方追捕11名疑嫌

洛杉磯訊
案發後，洛杉磯警方立即將現場的人群趕到夜店外部並設立封鎖線，以確保現場的安全並展開調查工作。（abc7截圖）
案發後，洛杉磯警方立即將現場的人群趕到夜店外部並設立封鎖線，以確保現場的安全並展開調查工作。（abc7截圖）

洛杉磯好萊塢地區一家知名夜店7月30日（周日）發生鬥毆，一名32歲保全慘遭多人毆打致死。目前，洛杉磯市警局（LAPD）正在全力追捕涉案的11名嫌疑人。

該起暴力襲擊發生在7月30日凌晨2時，在位於洛杉磯市的聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Boulevard）和威爾科克斯大道（Wilcox Avenue）交界處的蜻蜓夜店（Dragonfly club）外。警方趕到現場時，發現受害保全已躺倒在地失去意識。

案發時，該名保全正在夜店執勤，他與多達11人的團體爆發爭執。該保全被推倒在地後，嫌犯團夥多次對其進行暴力毆打和踩踏。目前，受害者友人已在案發地設立臨時紀念碑並點燃蠟燭，悼念這位32歲保全。其中一位友人表示，這位保全是兩個女兒的父親，這樣的悲劇太殘忍。

警方沒有公布受害者身分，但證實他送醫後不治身亡。洛杉磯市警局兇殺組呼籲目擊該事件的民眾與警局聯繫，電話213-382-9470，或877-LAPD-247。

LAPD發言人Samuel Marullo指出，通常在這種情況下，民眾可能使用手機拍攝或記錄案發過程。警方鼓勵目擊者積極分享這些信息，以協助警方破案。目前尚未有任何嫌疑人被捕，案發動機也仍在調查中。

洛杉磯 好萊塢 Boulevard

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