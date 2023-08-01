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疫情期間欠租償還最後期限到期 房客面臨驅逐 洛市撥款1800萬援助

洛杉磯訊
洛杉磯市政府與非盈利機構StayHoused LA合作，向無力償還房租的租客，提供驅逐應對指導。（取材自洛杉磯市長推特）
洛杉磯市政府與非盈利機構StayHoused LA合作，向無力償還房租的租客，提供驅逐應對指導。（取材自洛杉磯市長推特）

8月1日是洛杉磯地區的租客償還在疫情期間所欠租金的最後期限，洛杉磯KTLA電視台報導，可能有些租客，恐因無法按時償還房租，面臨被趕出家門的困境。

洛杉磯市租客在2020年3月至2021年9月期間所欠下的房租，必須在8月1日前償還。KTLA報導，已有許多租客表示，他們沒有能力在截止日前支付數千元的欠費，他們擔心會被房東驅逐。房東代表則指出，部分房客已欠繳房租超過18個月，如果8月1日無法償還部分房租，房東無法繼續等待，會向法院申請驅逐令。

「我們的工資無力支付房租」一位租客在集會上表示 ，「洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）一直致力於解決遊民危機，但市政府倘若再無行動，例如實行暫停驅逐令等，更多人將會無家可歸。」

洛杉磯市將利用所有可行資源，包括租戶保護措施、ULA措施資金及驅逐辯護計畫，防止居民因拖欠租金而無家可歸。ULA措施也稱為「豪宅稅」，針對價值超過500萬美元的房產徵收4％的銷售稅，對價值超過1000萬美元的房產徵收5.5％的銷售稅。銷售稅收入將用於租戶保護措施，包括保護低收入老人、租金援助計畫以及建設更多經濟房舍。

洛杉磯市長貝斯在7月31日的記者會上指出，已討論房東和租客的權利，她同時也介紹沒有錢支付所欠房租的租戶，可以使用哪些資源，詳情可至網站https://www.stayhousedla.org/查詢。貝斯還談論她的各項支出計劃，包括為租客提供的緊急援助計劃撥款1800萬元，以及為法律訴訟代理撥款2300萬元。

根據疫情期間租戶的保護措施，2021年10月至2024年1月31日期間的租金，則須於2024年2月前繳清。

租客 洛杉磯 租金

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