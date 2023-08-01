華母被兒刺傷 渾身是血求警別傷他 仍被擊斃

華男被警員開槍擊斃。（洛縣警局提供）

洛杉磯 縣警局7月28日（周五）發布的視頻顯示，6月份在鑽石吧 （Diamond Bar）社區，一名30歲的男子無視當局的命令，被警員開槍打死。根據縣警局的說法，6月19日上午11點30分左右，警方接到多起電話，稱一名30歲的華裔男子班傑明秦(Benjamin Chin)穿著防彈背心沿著Crooked Creek Drive 2900街區行走並開槍射擊。

華男母親不顧傷勢，求警員不要對作案的兒子開槍。（洛縣警局提供）

警員們表示，秦先是在自家門外刺傷他的母親，接著持槍沿著Crooked Creek Drive朝Diamond Bar Boulevard的方向行走，多個監視器視都捕捉到秦走在人行道上的畫面。一位撥打911的鄰居表示，他看到秦襲擊母親後沿著街道走；另一名居民則告訴警方調度員，秦在朝天空射擊前曾持槍瞄準他。

秦在警方到達前，開了大約七到八槍。他的母親跟著他穿過街區，懇求他放下步槍。視頻顯示，渾身是血的母親走向警員，請求他們不要殺她的兒子。但秦無視警方要求投降的命令，繼續走上Diamond Bar大道。一輛特斯拉 的車主因為警方巡邏車的臨停而被迫停駛。

秦未聽從命令放下槍械而繼續朝特斯拉前進，至少兩名警員開槍射擊他。秦在被送往醫院後傷重不治身亡。當局指出，他所攜帶的步槍被確定為幽靈槍，也就是可能是自行製造的槍枝。他的母親因傷勢沒有生命危險，隨後出院。

治安部門將繼續調查這起槍擊事件，並提交給洛杉磯縣地方檢察官辦公室進行獨立審查，以確定警方使用武力的必要性。